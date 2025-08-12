পাকিস্তান

পাকিস্তানের বেলুচ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিদেশি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করল যুক্তরাষ্ট্র

রয়টার্স
অস্ত্র হাতে বেলুচ লিবারেশন আর্মির (বিএলএ) কয়েকজন সদস্যফাইল ছবি: এএফপি

পাকিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী বালুচ লিবারেশন আর্মিকে (বিএলএ) বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গতকাল সোমবার এ ঘোষণা দেয়।

আফগানিস্তান ও ইরানের সীমান্তবর্তী এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় একাধিক বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বিএলএ। এলাকাটি খনিজসমৃদ্ধ। সেখানে গোয়াদার গভীর সমুদ্রবন্দর ও অন্যান্য প্রকল্পে চীনের বিনিয়োগ রয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এক বিবৃতিতে বলেন, গত মার্চে পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে পেশোয়ারগামী ট্রেন জাফর এক্সপ্রেস অপহরণের দায় স্বীকার করেছে বিএলএ। ওই ঘটনায় ৩১ জন বেসামরিক মানুষ ও নিরাপত্তাকর্মী নিহত হন এবং ট্রেনের ৩০০ জনের বেশি যাত্রীকে জিম্মি করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বিএলএকে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা করায় গোষ্ঠীটি আর্থিক সহায়তা ও অন্যান্য সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার মুখে পড়বে।

আল–জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের ভূখণ্ড থেকে বেলুচিস্তান প্রদেশকে স্বাধীন করতে চায় বিএলএ। ২০০০ সালের মধ্যভাগে গোষ্ঠীটির যাত্রা শুরু হয়। বেলুচিস্তানে কয়েক বছর ধরে একের পর এক হামলা চালিয়ে আসছেন বিএলএর সদস্যরা।

