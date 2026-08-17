পাকিস্তান

জিয়াউল হকের উড়োজাহাজে আমের বক্সে কী ছিল

১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্ট উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে পাকিস্তানের সেনাশাসক জিয়াউল হকের মৃত্যু হয়। পরের দিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সে খবর

১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্ট পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হকসহ ৩১ জন আরোহী বাহওয়ালপুরে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি এম-১ আব্রামস ট্যাংকের প্রদর্শনী শেষে ফেরার পথে তাঁদের বহনকারী সি-১৩০ উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়।ঘটনার চার দশক হতে চললেও একটি প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলেনি। সেটি হলো এটি কি নিছক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা ছিল, নাকি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড? বাহওয়ালপুরে জিয়াউল হকের জন্য দেওয়া উপহারের মধ্যে ছিল আমের বাক্স। সেটি নিয়েও সন্দেহ করা হয়।

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