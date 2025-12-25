মূলধন জোগাতে বেসরকারি মালিকানায় যাচ্ছে পিআইএ

পাকিস্তান এয়ারলাইনস
মূলধন জোগাতে বেসরকারি মালিকানায় যাচ্ছে পিআইএ
পাকিস্তানের জাতীয় বিমান সংস্থা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস (পিআইএ) আগামী বছরের এপ্রিল থেকে বেসরকারি মালিকানায় পরিচালিত হতে যাচ্ছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারীকরণ বিষয়ক উপদেষ্টা গত মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছেন। বিমান সংস্থাটি পরিচালনার জন্য নতুন মূলধন পাওয়ার লক্ষ্যে বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।
গত মঙ্গলবার টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত এক নিলামে আরিফ হাবিব করপোরেশনের নেতৃত্বাধীন একটি কনসোর্টিয়াম পিআইএর ৭৫ শতাংশ শেয়ারের জন্য শীর্ষ দরদাতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে, যা দেশটির জাতীয় পতাকাবাহী এই বিমান সংস্থার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় এক বড় ধরনের অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখন পরবর্তী কার্যক্রম যথাযথভাবে এগোলে আগামী এপ্রিলেই আরিফ হাবিব করপোরেশন পিআইএ পরিচালনার দায়িত্ব পাবে।
আরিফ হাবিব কনসোর্টিয়াম নিলামে পিআইএর জন্য ১৩৫ বিলিয়ন রুপি দর প্রস্তাব করে, যা সরকারের নির্ধারিত ১০০ বিলিয়ন রুপির ন্যূনতম সংরক্ষিত মূল্যকে ছাড়িয়ে গেছে। গত বছর পিআইএ বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়।
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারীকরণবিষয়ক উপদেষ্টা মুহাম্মদ আলী বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া অনলাইন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, প্রয়োজনীয় অনুমোদন সাপেক্ষে আগামী এপ্রিলের মধ্যে পিআইএ নতুন মালিকানায় পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়।
সূত্রমতে, পরবর্তী প্রক্রিয়াটি এখন বেসরকারীকরণ কমিশন বোর্ড এবং মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, যা কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পন্ন হবে। সেটা হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
উপদেষ্টা মুহাম্মদ আলী বলেছেন, মালিকানা হস্তান্তরের জন্য নয়, বরং বিমান সংস্থাটি পরিচালনার স্বার্থে নতুন মূলধন জোগানোর জন্য বেসরকারীকরণ করতে হচ্ছে।