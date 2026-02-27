পাকিস্তান-আফগানিস্তান কী কারণে ‘যুদ্ধ’ করছে
সীমান্তে চলমান উত্তেজনার জেরে শুক্রবার (আজ) ভোরে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলসহ কয়েকটি শহরে বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ ঘোষণা দেন, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, দেশ "কার্যত যুদ্ধাবস্থা"-য় নেমেছে। তালেবানের দাবি, পাকিস্তান 'অপারেশন গাজাব লিল-হক' নামে এই হামলা চালিয়েছে। উভয় পক্ষই শত শত হতাহতের দাবি করেছে, যা নিয়ে ব্যাপক গড়মিল রয়েছে। আফগানিস্তান এই ঔপনিবেশিক ডুরান্ড লাইনকে স্বীকৃতি দেয় না। ভারত ও ইরান নিন্দা জানিয়েছে, রাশিয়া মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে।