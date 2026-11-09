পাকিস্তানে বাসা থেকে টিভি অ্যাঙ্করের মরদেহ উদ্ধার, স্বামী গ্রেপ্তার
পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির গুলশানাবাদ এলাকায় নিজের বাড়িতে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাবিয়া আহসান নামে এক টিভি অ্যাঙ্কর নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর স্বামী আহসানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আজ সোমবার আদালতের মাধ্যমে দুই দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।
গতকাল রোববার নগর পুলিশ কর্মকর্তা (সিপিও) হাসান সুখেরা সাংবাদিকদের বলেন, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমির মতিন এবং রউফ ক্লাসরার সঙ্গে চলতি বিষয়সংক্রান্ত টক শো সঞ্চালনা করা রাবিয়ার মরদেহ গতকাল গুলশানাবাদের নিজ বাসভবন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর ঘাড়ের নিচের অংশে গুলির ক্ষত পাওয়া গেছে। তাঁর ভাইয়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী আহসানকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
রোববার সদর বেরুনী থানায় এফআইআর করা হয়েছে। আজ অভিযুক্ত আহসানকে এরিয়া ম্যাজিস্ট্রেট তালাত ওয়াহিদের আদালতে হাজির করে পুলিশ তদন্তের স্বার্থে তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়।
পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাজিস্ট্রেট আসামির ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন, যা তদন্তকারীদের ঘটনার পেছনের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ দেবে।
আদালতের নির্দেশের পর পুলিশ তদন্তের স্বার্থে আসামি আহসানকে হেফাজতে নেয়। এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত আহসান ২ দিন পুলিশ হেফাজতে থাকবেন।
রিমান্ডের মেয়াদ শেষ হলে আসামিকে আবার আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।
পুলিশের মতে, ৪১ বছর বয়সী রাবিয়ার দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। গুলির ঘটনার সময় তারা নানির সঙ্গে বাড়ির উঠানে বসে ছিল।
এর আগে পুলিশ জানিয়েছিল, তাঁদের বাড়ির এক পুরুষ গৃহকর্মী পুলিশকে জানান, নিহত রাবিয়ার স্বামী দাবি করেছেন গুলিটি দুর্ঘটনাবশত বেরিয়ে গিয়েছিল।
সিপিও সুখেরা জানিয়েছেন, পাঞ্জাব ফরেনসিক সায়েন্স এজেন্সির টিম দুর্ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রাবিয়ার মৃত্যুর খবরে ব্যাপক শোকের ছায় নেমে এসেছে। তাঁর বহু সহকর্মী, শুভাকাঙ্ক্ষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এ ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
আসিফা ভুট্টো-জারদারি ‘এই হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন’ এবং সত্য প্রকাশ ও দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করতে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।
গত আগস্টে রাওয়ালপিন্ডির বাসভবনে ৪৫ বছর বয়সী ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিকিউটিভ হিনা জাভেদের হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করে প্রেসিডেন্ট জারদারি বলেন, একই শহর এলাকায় আরেকজন কর্মজীবী নারীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ধরন নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন তিনি।