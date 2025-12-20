পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায় নিরাপত্তা বাহিনীর ৪ সদস্য নিহত

পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায় নিরাপত্তা বাহিনীর ৪ সদস্য নিহত
পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের বয়্যা এলাকায় সন্ত্রাসীদের হামলা প্রতিহত করতে গিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর চার সদস্য নিহত হয়েছেন। পাকিস্তানের আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
নিরাপত্তা বাহিনীর নিহত চার সদস্য হলেন ৪২ বছর বয়সী হাবিলদার মুহাম্মদ ওয়াকাস, ৩৮ বছর বয়সী নায়েক খানওয়াইজ, ২৫ বছর বয়সী সিপাহি সুফিয়ান হায়দার এবং ৩২ বছর বয়সী সিপাহি রিফফাত।
আইএসপিআরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতীয় প্রক্সি ‘ফিতনা আল–খাওয়ারিজ’-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসীরা শুক্রবার বয়্যা এলাকায় একটি নিরাপত্তা ক্যাম্পে হামলা চালিয়েছে। সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পের নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেদ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেনাদের তৎপর এবং সাহসী পদক্ষেপে তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এরপর তাদের বিস্ফোরকভর্তি একটি গাড়ি ক্যাম্পের বাইরের দেয়ালে ধাক্কা দেয়। এতে দেয়াল ধসে পড়ে এবং পাশের স্থাপনাসহ একটি মসজিদ ব্যাপক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
নিষিদ্ধ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সদস্যদের ‘ফিতনা আল–খাওয়ারিজ’ নামে অভিহিত করে পাকিস্তান সরকার।
আইএসপিআরের বিবৃতিতে আরও বলা হয়, গাড়ি বিস্ফোরণে শিশু, নারীসহ ১৫ জন সাধারণ মানুষ গুরুতর আহত হন। তবে প্রাথমিক প্রতিবেদনে আহতের সংখ্যা ১১ জন বলা হয়েছিল। আহত ব্যক্তিদের মিরানশাহে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আইএসপিআরের বিবৃতিতে বলা হয়, আল–খাওয়ারিজরা আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে প্রবেশ করে হামলা চালিয়ে থাকে। পাকিস্তানের আশা, আফগানিস্তানের তালেবান সরকার তাদের ভূমি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে দেবে না।