পাকিস্তানের ব্যবহৃত সেই ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

পাকিস্তানের ব্যবহৃত সেই ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র
পাকিস্তান মে মাসে চীনের তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ভারতীয় বিমান ভূপাতিত করার পর, আমেরিকা এআইএম-২৬০ নামের নতুন ক্ষেপণাস্ত্র বানাচ্ছে। লকহিড মার্টিন নামক কোম্পানিটি আট বছর ধরে এটি তৈরি করছে। মার্কিন বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী এই ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য ১০০ কোটি ডলার বাজেট চেয়েছে। ২০২৬ সাল নাগাদ এটি ব্যবহারযোগ্য হতে পারে। চীনের পিএল-17 ক্ষেপণাস্ত্র ২৪৮ মাইল পর্যন্ত আঘাত হানতে পারে। অন্যদিকে এআইএম-260 বর্তমান ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়ে বেশি দূরত্বে আঘাত হানতে সক্ষম।