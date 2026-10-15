পেশোয়ারে স্কুলের ছাদ ধসে ১ শিক্ষক ও ২০ শিক্ষার্থী নিহত

পেশোয়ারে স্কুলের ছাদ ধসে ১ শিক্ষক ও ২০ শিক্ষার্থী নিহত
পাকিস্তানের পেশোয়ারের আফ্রিদি আবাদ এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার একটি বেসরকারি স্কুলের ছাদ ধসে অন্তত ২১ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২০ জন শিক্ষার্থী ও ১ জন নারী শিক্ষক রয়েছেন।
লেডি রিডিং হাসপাতালের মুখপাত্র মুহাম্মদ আসিম ডনকে বলেন, এ ঘটনায় নিহত ২০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৮ জন ছেলে ও ২ জন মেয়ে। তাদের বয়স ৭ থেকে ১২ বছর। এ ছাড়া একজন নারী শিক্ষক নিহত হয়েছেন।
এ ঘটনায় আরও ২১ জন আহত হয়েছেন বলেও জানান মুহাম্মদ আসিম। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
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