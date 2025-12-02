ইমরান খান সুস্থ আছেন, কারাগার থেকে বেরিয়ে জানালেন বোন উজমা

ইমরান খান সুস্থ আছেন, কারাগার থেকে বেরিয়ে জানালেন বোন উজমা
পাকিস্তানের কারাবন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান পুরোপুরি সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছেন তাঁর বোন উজমা খান। আজ মঙ্গলবার রাওয়ালপিন্ডিতে আদিয়ালা কারাগারে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে আসার পর তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।
উজমা খান বলেন, ‘আমি বোনদের (আলিমা খান ও নোরিন খান) সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানাব।’
আজই উজমা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পান। পাকিস্তানের আদিয়ালা কারাগার কর্তৃপক্ষ তাঁকে এ অনুমতি দিয়েছে।
আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও দলীয় নেতৃত্ব ও পরিবারের সদস্যদের ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছিল না। এরপর থেকে ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক–ই–ইনসাফ (পিটিআই) তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে আসছিল।
এর আগে দলটি ইসলামাবাদ হাইকোর্টের বাইরে বিক্ষোভ কর্মসূচির হুমকি দেয়। তারা ঘোষণা দিয়েছিল, সেখান থেকে তারা ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করার দাবি নিয়ে কারাগার অভিমুখে রওনা হবেন।
সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শুধু সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী নন, অন্যান্য বন্দীর নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাঁরা আরও অভিযোগ করেছেন, ইমরান খানের সঙ্গে আগে যারা দেখা করেছেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।