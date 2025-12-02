পাকিস্তান

ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন বোন উজমা

জিও নিউজ
উজমা খানছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

পাকিস্তানের কারাবন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে তাঁর বোন উজমা খান দেখা করার অনুমতি পেয়েছেন। তিনি আজই ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। দেশটির আদিয়ালা কারাগার কর্তৃপক্ষ তাঁকে এ অনুমতি দিয়েছে। ইমরান এই কারাগারে বন্দী রয়েছেন। তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) ঘোষিত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

জিও নিউজের বরাতে জানা যায়, উজমাকে জানানো হয়েছে, তিনি কারাগারের ভেতরে পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। সেখানে যাওয়ার আগে উজমা তাঁর আরেক বোন আলিমা খানের সঙ্গে কথা বলেন।

পিটিআইয়ের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে উজমা, আলিমাসহ অন্য বোনেরা ফ্যাক্টরি নাকা এলাকায় পৌঁছান। সেখানকার সড়কটি আগেই পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছিল। সড়কটি আদিয়ালা কারাগারের দিকে গেছে। চেকপোস্টে নারী সদস্যসহ বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সড়কে দাঙ্গাবিরোধী ব্যারিকেড বসানো হয়েছে।

এত বাধা সত্ত্বেও আলিমা ও তাঁর বোনেরা হেঁটেই আদিয়ালা কারাগারের দিকে রওনা দেন। তবে গোরখপুর তল্লাশিচৌকিতে পুলিশ তাঁদের থামিয়ে দেয়।

ভাই ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পাওয়ার পর বোন উজমা খান কারাগারের দিকে রওনা হয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, শেষ পর্যন্ত ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেয়ে তিনি খুশি।

ইমরান ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে কারাগারে রয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলার বিচারকাজ চলছে। এর মধ্যে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের অভিযোগেও মামলা রয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে ইমরানের বোন কেন সাক্ষাৎকার দিলেন, ক্ষুব্ধ পাকিস্তান সরকার

গত সপ্তাহে ইমরানের বোন আলিমা খান, উজমা খান, নোরিন খান নিয়াজিসহ ইমরানের দল পিটিআইয়ের বেশ কয়েকজন সদস্য কারাগারের বাইরে জড়ো হন। পিটিআই বলছে, নারীরা শান্তভাবে বসে ছিলেন। অথচ পুলিশ তাঁদের সহিংসভাবে আটক করেছে।

তবে মন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার তাঁদের নির্দোষ মানতে রাজি নন। তাঁর দাবি, ২০২৩ সালের ৯ মে প্রথম দফায় ইমরানকে গ্রেপ্তারের পর যে সহিংসতা হয়েছিল, তার সঙ্গে ইমরানের বোনেরা সম্পৃক্ত ছিলেন।

