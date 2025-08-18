পুতিনের কৌশলে ট্রাম্পের কি নতি স্বীকার
ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে পুতিনের কাছে নমনীয় হয়েছেন। পুতিন যুদ্ধবিরতির আগে পূর্ণাঙ্গ শান্তিচুক্তি করতে চান। ট্রাম্প দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক থেকে ইউক্রেনীয় সেনা প্রত্যাহারের শর্ত মেনে দনবাসের নিয়ন্ত্রণ রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন। তাতে জেলেনস্কি ও ইউরোপীয় নেতারা ট্রাম্পের ওপর আরও অবিশ্বাসী হবেন বলেই ধারণা করা হচ্ছে। রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকলেও পুতিন পিছু হটছেন না। এই প্রেক্ষাপটে আজ জেলেনস্কি ও ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বসছেন ট্রাম্প।