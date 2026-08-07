শেখ হাসিনার দেশে ফেরা: নতুন মোড়?
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত ও মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি শেখ হাসিনা নয়াদিল্লিতে ভার্চ্যুয়াল সংবাদ সম্মেলনে ডিসেম্বরে দেশে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁকে এমন সুযোগ দেওয়ায় বাংলাদেশ সরকার ভারতের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব ধরে রাখা ও নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে সক্রিয় করার মরিয়া চেষ্টা। দেশে ফিরলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ঘটনা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের টানাপোড়েন বাড়িয়ে দিয়েছে।