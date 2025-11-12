লাতিন আমেরিকা

ব্রাজিলে কপ৩০

সম্মেলনস্থলে ঢুকে পড়লেন বিক্ষোভকারীরা, নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষ

দ্য গার্ডিয়ান
জাতিসংঘের জলবায়ু-সংক্রান্ত সম্মেলন বা কপ৩০-এর সম্মেলনস্থলে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান বিক্ষোভকারীরা। ব্রাজিলের আমাজন অঞ্চলের বেলেম শহরে, ১১ নভেম্বরছবি: রয়টার্স

ব্রাজিলের আমাজন অঞ্চলের বেলেম শহরে জাতিসংঘের জলবায়ু-সংক্রান্ত সম্মেলন বা কপ৩০-এর সম্মেলনস্থলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান বিক্ষোভকারীরা।

এ সময় স্থানীয় আদিবাসী ও অ-আদিবাসী বিক্ষোভকারীদের একটি দল সম্মেলনস্থলেও হামলা চালায়। তখন কয়েক ডজন নারী-পুরুষ দৌড়ে সম্মেলনস্থলের মেটাল ডিটেক্টর ভেদ করে ব্লু জোনে ঢুকে পড়েন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন উজ্জ্বল রঙের পালকের টুপি পরে ছিলেন।

তখন জাতিসংঘের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের থামাতে ছুটে যান। তাঁদের ধরে ফেলেন। এ সময় বিক্ষোভকারীরা তাঁদের ধাক্কা দেন। চিৎকার করতে থাকেন। বিক্ষোভে একজন অ-আদিবাসী পুরুষ একটি ব্যানার ধরে ছিলেন। ব্যানারে লেখা ছিল, ‘আমাদের বন বিক্রির জন্য নয়’। অন্যদের পরনের টি-শার্টে লেখা ছিল ‘জুন্তোস’। স্প্যানিশ এই শব্দের বাংলা করলে দাঁড়ায় ‘একসঙ্গে’।

আরও পড়ুন

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অস্বীকারকারীদের ‘নতুন করে পরাজিত করার’ আহ্বান লুলার

বিক্ষোভকারীরা সেখানে ব্যানার নাড়াতে থাকেন। জোর করে সরিয়ে দেওয়ার আগপর্যন্ত সম্মেলনস্থলে নানা স্লোগান দেন। এ বিষয়ে জাতিসংঘের জলবায়ু-বিষয়ক মুখপাত্র জানান, এ ঘটনায় দুজন নিরাপত্তারক্ষী সামান্য আহত হয়েছেন। সম্মেলনস্থলের সামান্য ক্ষতি হয়েছে।

সংঘর্ষের পর বিক্ষোভকারীরা সম্মেলনস্থল ছেড়ে চলে যান। পরে ফায়ার সার্ভিসের পোশাকধারী কর্মকর্তারা প্রবেশপথ ঘেরাটোপ দিয়ে আটকে দেন।

গ্লোবাল ইয়ুথ কোয়ালিশনের প্রতিনিধি অগাস্টিন ওকানা এপিকে বলেন, সম্মেলনস্থলে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে আদিবাসীরাও ছিলেন। ভেতরে ঢুকে তাঁরা স্লোগান দিয়েছেন—‘আমাদের ছাড়া তারা আমাদের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।’

ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে অগাস্টিন আরও বলেন, তিনি প্রবেশপথের কাছে জিনিসপত্র রাখার ছোট প্লাস্টিকের বাক্স দিয়ে বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তারক্ষীদের একে অপরকে আঘাত করতে দেখেছেন। তখন একজন নিরাপত্তারক্ষীর মাথা থেকে রক্ত ঝরতে দেখা যায়।

আরও পড়ুন

পুরোনো ব্যর্থতা শুধরে নিতে শুরু হচ্ছে জলবায়ু সম্মেলন

এই অনুপ্রবেশের (সম্মেলনস্থলে) জন্য কে বা কারা জড়িত, সেটা স্পষ্ট নয়। তবে অন্তত একজন পর্যবেক্ষক এ ঘটনায় বিস্মিত হয়েছেন। তিনি পানামার জলবায়ু আলোচক জুয়ান কার্লোস মন্টেরে গোমেজ। তিনি বলেন, ‘অবশেষে এখানে কিছু একটা ঘটেছে।’

জাতিসংঘের মুখপাত্র বলেন, ব্রাজিল আর জাতিসংঘের নিরাপত্তারক্ষীরা সব ধরনের প্রটোকল মেনে সম্মেলনস্থলকে সুরক্ষিত রাখতে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন। এ ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে সম্মেলনস্থল পুরোপুরি সুরক্ষিত আছে।

আরও পড়ুন

জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নিতে ব্রাজিল যাচ্ছে সাতক্ষীরার নওশীন ও নুর

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
লাতিন আমেরিকা থেকে আরও পড়ুন