নিজেকে ভেনেজুয়েলার ‘ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট’ উল্লেখ করে সামাজিকমাধ্যমে ট্রাম্পের ছবি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল রোববার নিজেকে ভেনেজুয়েলার ‘ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট’ হিসেবে দাবি করে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। এর কয়েক দিন আগেই মার্কিন সামরিক অভিযানে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে রাজধানী কারাকাসের সেফ হোম থেকে তুলে নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়।
ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ একটি পোস্ট করে নিজেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশের (ভেনেজুয়েলা) ভারপ্রাপ্ত নেতা হিসেবে তুলে ধরেন।
৩ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলায় বিতর্কিত সামরিক অভিযান চালায়। মাদক ও অস্ত্র–সংক্রান্ত অভিযোগে নিউইয়র্কের আদালতে বিচার করার উদ্দেশ্যে তারা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে কারাকাস থেকে তুলে নিয়ে আসে।
ট্রাম্প ইতিমধ্যে বলেছেন, অন্তর্বর্তী সময়ে তাঁর প্রশাসন ভেনেজুয়েলা ও দেশটির তেল সম্পদ ‘পরিচালনা’ করবে।
মাদুরোকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন।
তবে ভেনেজুয়েলার এই নতুন সরকার ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছে। মার্কিন দূতাবাস আবার চালু করা সম্ভব কি না, তা যাচাই করতে যুক্তরাষ্ট্রের একটি কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা দল বর্তমানে কারাকাস সফর করছে।