যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে মাদুরোকে কী পরামর্শ দিলেন এরদোয়ান

যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে মাদুরোকে কী পরামর্শ দিলেন এরদোয়ান
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান গতকাল শনিবার ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তিনি মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক অভিযানের আশঙ্কা বাড়তে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে এমন পরামর্শ দিয়েছেন এরদোয়ান।
যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবীয় অঞ্চলে বড় নৌবহর মোতায়েন করেছে। এর মধ্য দিয়ে কারাকাসের ওপর চাপ বৃদ্ধি করছে তারা। ক্যারিবীয় অঞ্চলে নৌযান লক্ষ্য করে ২০টির বেশি হামলা চালিয়েছে ওয়াশিংটন। এসব হামলায় অন্তত ৮৭ জন নিহত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, এসব নৌযান মাদক চোরাচালানে জড়িত। তবে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র এ দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এরদোয়ানের কার্যালয় থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ‘যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে সংলাপের পথ খোলা রাখাটা জরুরি। তিনি (এরদোয়ান) আশা প্রকাশ করেছেন, খুব দ্রুতই উত্তেজনা কমবে।’
ভেনেজুয়েলার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, তুরস্কের নেতা এরদোয়ান ভেনেজুয়েলার সামনে থাকা হুমকিগুলো নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে ক্যারিবীয় অঞ্চলে মার্কিন সেনা মোতায়েন এবং ওই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন।
এরদোয়ান বলেছেন, ক্যারিবীয় অঞ্চলের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে তুরস্ক। তাঁর বিশ্বাস, সংলাপের মাধ্যমে সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব
মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, মাদুরোও এ হুমকিগুলো যে ‘অবৈধ, অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অপ্রয়োজনীয় ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ’ তা ব্যাখ্যা করেছেন।
গত মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার আকাশসীমা ‘বন্ধ’ বলে বিবেচনা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। এরপর অনেক আন্তর্জাতিক ফ্লাইট স্থগিত করা হয়।
এভাবে ব্যাপক হারে ফ্লাইট স্থগিত হওয়ার বিষয়েও গতকাল কথা বলেছেন মাদুরো ও এরদোয়ান।
মাদুরো গত বুধবার বলেছেন, তিনি ১০ দিন আগে ট্রাম্পের সঙ্গে একটি ‘সৌহার্দ্যপূর্ণ’ ফোনালাপ করেছিলেন। ট্রাম্পও মাদুরোর সঙ্গে ফোনালাপের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেননি।