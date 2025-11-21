ব্রাজিলে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনস্থলে অগ্নিকাণ্ড, আলোচনা স্থগিত

ব্রাজিলে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনস্থলে অগ্নিকাণ্ড, আলোচনা স্থগিত
ব্রাজিলে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনের (কপ৩০) ভেন্যুর ভেতরে গতকাল বৃহস্পতিবার আগুন লাগে। এতে কাপড় দিয়ে তৈরি ভেন্যুর ছাদের একটি অংশ পুড়ে যায়।
আগুন লাগার পর সম্মেলনস্থলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন ছুটোছুটি শুরু করেন। ফলে সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্থগিত হয়ে যায়।
স্থানীয় সময় বেলা দুইটার দিকে ব্রাজিলের বেলেমের সম্মেলনস্থলের কয়েকটি প্যাভিলিয়নে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।
চারপাশে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্কিত লোকজন ‘আগুন, আগুন’ বলে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে বাইরের দিকে বের হয়ে আসতে থাকেন।
গত সপ্তাহে কপ৩০ সম্মেলনের নীতি-প্রতিশ্রুতি-চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরুর এটা ছিল তৃতীয় বড় কোনো ঘটনা। এর আগে আদিবাসী বিক্ষোভকারীরা ভেন্যুতে ঢুকে প্রবেশদ্বার অবরোধ করে শান্তিপূর্ণ অবস্থান নিয়েছিলেন।
সম্মেলনের আয়োজক দেশ ব্রাজিল ও জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন দপ্তর এক যৌথ বিবৃতিতে জানায়, আগুন লাগার পর নিরাপত্তাকর্মীরা ‘দ্রুত’ সাড়া দেন। প্রায় ছয় মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
ব্রাজিলের কপ৩০ আয়োজক কর্তৃপক্ষ জানায়, আগুনের ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়া ১৯ জন ও আতঙ্কিত ২ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
দেশটির অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর রাত ৮টা ৪০ মিনিটে স্থানটি আবার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।
বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদক জানিয়েছেন, রাতে কিছু প্রতিনিধিকে আবার ভেতরে ঢুকতে দেখা যায়। খাবারের স্টলগুলো আবার চালু হয়। তবে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বন্ধ থাকে। আজ শুক্রবার তা শুরু হওয়ার কথা।
ব্রাজিলের পর্যটনমন্ত্রী সেলসো সাবিনো বলেন, শর্টসার্কিট বা অন্য কোনো বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণে এ আগুন লাগতে পারে। তবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে।
এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় ঘটতে পারত বলেও মন্তব্য করেন ব্রাজিলের পর্যটনমন্ত্রী।
সম্মেলনের শুরুতেই জাতিসংঘের জলবায়ুপ্রধান সাইমন স্টিয়েল ব্রাজিলের কর্তৃপক্ষের কাছে নিরাপত্তাসহ নানা বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন।