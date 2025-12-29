মেক্সিকোতে ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে নিহত ১৩

মেক্সিকোতে ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে নিহত ১৩
মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য ওয়াহাকায় যাত্রীবাহী একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে অন্তত ১৩ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৯৮ জন।
গতকাল রোববার মেক্সিকোর নৌবাহিনী জানিয়েছে, নিজান্দা শহরের কাছে লাইনচ্যুত হওয়া ওই ট্রেনে ৯ জন কর্মী এবং ২৪১ জন যাত্রী ছিলেন।
১৩৯ জন যাত্রীকে ঝুঁকিমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৩৬ জন চিকিৎসা নিচ্ছেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম জানান, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা সংকটাপন্ন। হতাহতদের পরিবারকে সহায়তার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গেছেন।
ওয়াহাকা অঙ্গরাজ্যের গভর্নর সালোমন জারা ক্রুজ নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে বলেও জানান তিনি।
মেক্সিকোর অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় থেকে এ ঘটনায় তদন্ত শুরু হওয়ার কথা বলা হয়েছে।