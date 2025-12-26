হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই ছেলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতায় সমর্থন বলসোনারোর

হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই ছেলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতায় সমর্থন বলসোনারোর
ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারো ২০২৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর ছেলে ফ্লাভিও বলসোনারোর প্রার্থিতার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই এক বিবৃতিতে তিনি এ ঘোষণা দেন।
ওই হাসপাতালে বলসোনারোর হার্নিয়া অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আলেকজান্ডার ডি মোরায়েসের বিশেষ অনুমতিতে কারাগার থেকে বের হয়ে অস্ত্রোপচারের সুযোগ পান তিনি।
২০২২ সালে অভ্যুত্থান চেষ্টার অভিযোগে ২৭ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন বলসোনারো। এ কারণে হাসপাতালের কেবিনে তাঁর জন্য কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেখানে কম্পিউটার বা মুঠোফোন ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং পুলিশকে কক্ষের বাইরে অবস্থান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৪৪ বছর বয়সী সিনেটর ফ্লাভিও বলসোনারো জানিয়েছেন, তিনি তাঁর বাবার রক্ষণশীল রাজনৈতিক লিগ্যাসিকে (উত্তরাধিকার) সংহত করতে চান। ২০২৬ সালের ৪ অক্টোবরের নির্বাচনে বামপন্থী প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভাকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামছেন তিনি।