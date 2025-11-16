ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা কি আসন্ন

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা কি আসন্ন
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় সামরিক হামলার বিষয়ে মনস্থির করেছেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাঁকে এ বিষয়ে ব্রিফ করেছেন। পেন্টাগনের ‘অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ার’ অনুযায়ী, ক্যারিবীয় অঞ্চলে ১৫ হাজার সেনা ও ১২টির বেশি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি ১৯৮৯ সালের পানামায় আগ্রাসনের পর সবচেয়ে বড় সামরিক প্রস্তুতি। জবাবে ভেনেজুয়েলাও সেনা মোতায়েন করেছে। মাদুরো সতর্ক করে বলেছেন, এটি ‘আরেকটি গাজা’ হতে পারে।