গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি ভেনেজুয়েলার

গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি ভেনেজুয়েলার
গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরুর করেছে ভেনেজুয়েলা। এর অংশ হিসেবে দেশজুড়ে অস্ত্র মোতায়েন করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে সোভিয়েত আমলের পুরোনো সরঞ্জামও।
এর আগে ভেনেজুয়েলায় স্থল অভিযান চালানো হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, সমুদ্রের পর এবার ভূমি হবে পরবর্তী লক্ষ্য।
এর মধ্যেই ক্যারিবীয় অঞ্চলে মাদকবিরোধী অভিযানে একাধিক হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
এ ছাড়া ওই অঞ্চলে মার্কিন সামরিক সেনা উপস্থিতি জোরদার করা হয়েছে।
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো বলেছেন, ট্রাম্প সরকার তাঁকে উৎখাতের চেষ্টা করছে।