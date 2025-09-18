লাতিন আমেরিকা

বলসোনারো ত্বকের ক্যানসারে আক্রান্ত

রয়টার্স
ব্রাসিলিয়া
জইর বলসোনারোফাইল ছবি: এএফপি


ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারো ত্বকের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন। বুধবার এ তথ্য জানিয়েছেন তাঁর চিকিৎসক ক্লাউদিও বিরোলিনি।

চিকিৎসক ক্লাউদিও বিরোলিনি বলেন, গত রোববার বলসোনারোর শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তা পরীক্ষা করে ক্যানসারের কোষ পাওয়া গেছে।

এর আগে অসুস্থ হয়ে পড়লে মঙ্গলবার বলসোনারোকে রাজধানী ব্রাসিলিয়ার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তাঁর ছেলে সিনেটর ফ্লাভিও বলসোনারো লেখেন, বাবার বমি ও রক্তচাপ–সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে।

২০১৮ সালের নির্বাচনী প্রচারণার সময় হামলার শিকার হওয়ার পর থেকে অন্ত্রের জটিলতায় ভুগছিলেন বলসোনারো। এরপর তাঁর অন্তত ছয়টি অস্ত্রপচার হয়েছে।

সম্প্রতি বলসোনারোকে ২৭ বছর ৩ মাসের কারাদণ্ড দেন ব্রাজিলের আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে ২০২২ সালে নির্বাচনে পরাজয়ের পর সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

