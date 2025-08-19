নির্বাচন গড়াল দ্বিতীয় দফায়, ২০ বছরের বাম শাসনের অবসান

বলিভিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন
নির্বাচন গড়াল দ্বিতীয় দফায়, ২০ বছরের বাম শাসনের অবসান
বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন রানঅফ বা দ্বিতীয় দফায় গড়িয়েছে। গত রোববার দেশটিতে প্রথম দফার ভোট হয়। প্রাথমিক ফলাফলে ৩২ দশমিক ১৫ শতাংশ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন মধ্যডানপন্থী সিনেটর রদ্রিগো পাজো। অপর দিকে সাবেক প্রেসিডেন্ট হোর্হে ‘তুতো’ কুইরোগা রামিরেজ পেয়েছেন ২৬ দশমিক ৮৭ শতাংশ ভোট। ধনকুবের ব্যবসায়ী মধ্যডানপন্থী স্যামুয়েল দোরিয়া মেদিনা প্রায় ২০ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।
২০০৫ সালে ইভো মোরালেস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বলিভিয়ায় সমাজতান্ত্রিক শাসনের যাত্রা শুরু হয়। রোববারের ভোটের মাধ্যমে ২০ বছরের সমাজতান্ত্রিক শাসনের যবনিকাপাত হতে চলেছে।
কোনো প্রার্থী ৪০ শতাংশের বেশি ভোট না পাওয়ায় এবং দ্বিতীয় স্থানে থাকা প্রার্থীর চেয়ে ভোটের ব্যবধান ১০ শতাংশের কম হওয়ায় ভোট দ্বিতীয় দফায় গড়িয়েছে। আগামী ১৯ অক্টোবর এ ভোট হবে। নির্বাচনের সাত দিনের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করা হবে। লাতিন আমেরিকার দেশ বলিভিয়া এক প্রজন্মের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে রয়েছে। নির্বাচনে বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে।