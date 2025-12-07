লাতিন আমেরিকা

স্বৈরশাসন শেষ করতে দেশে ফিরবেন মারিয়া মাচাদো

অসলো
মারিয়া কোরিনা মাচাদোফাইল ছবি: রয়টার্স

চলতি বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মারিয়া কোরিনা মাচাদো ভেনেজুয়েলার ‘স্বৈরশাসন’ শেষ করতে চান। এ জন্য দেশে ফেরার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন তিনি। প্রায় এক বছর আড়ালে থাকার পর বৃহস্পতিবার নরওয়ের অসলোতে প্রকাশ্যে এসে তিনি এ অঙ্গীকার করেন।

মাচাদো গত বুধবার দিবাগত রাতে নরওয়ের অসলোতে পৌঁছান। তাঁর অসলো পৌঁছানোর খবর নিশ্চিত করেন নোবেল কমিটির প্রধান। তবে মাচাদো সশরীর পুরস্কার গ্রহণ করতে পারেননি। বুধবার অসলোর সিটি হলে আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিতে নোবেল বিজয়ীর পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় এই নেতার পক্ষে তাঁর মেয়ে আনা কোরিনা সোসা পুরস্কার গ্রহণ করেন।

