ভেনেজুয়েলার জ্বালানি খাতে নজর যুক্তরাষ্ট্রের : মাদুরো

নতুন মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
ভেনেজুয়েলার জ্বালানি খাতে নজর যুক্তরাষ্ট্রের : মাদুরো
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে অভিযান চালাচ্ছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নজর ভেনেজুয়েলার তেল খাতে। ভেনেজুয়েলার উপকূল থেকে যুক্তরাষ্ট্র একটি জ্বালানি তেলবাহী ট্যাংকার জব্দ করার পর মাদুরো গত বৃহস্পতিবার এ কথা বলেন।
ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন অর্থ বিভাগের আরোপ করা এবারের নিষেধাজ্ঞায় ভেনেজুয়েলার ছয়টি জাহাজ এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর তিনজন ভাগনেকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে।
ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেয় মার্কিন অর্থ বিভাগ।
এর আগে গত বুধবার ভেনেজুয়েলার উপকূল থেকে একটি জ্বালানি তেলবাহী ট্যাংকার জব্দ করে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিট সাংবাদিকদের জানান, জব্দ করা ট্যাংকারটি একটি মার্কিন বন্দরের দিকে ভাসিয়ে আনা হচ্ছে। এ বিষয়ে ক্যারোলাইন লেভিট বলেন, জব্দ করা ট্যাংকারটিতে নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা এবং কালোবাজারে বিক্রি হওয়া জ্বালানি তেল ছিল।
সম্প্রতি ক্যারিবীয় অঞ্চলে নিজেদের সামরিক অবস্থান ক্রমেই জোরদার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ভেনেজুয়েলা আর কলম্বিয়ার আন্তর্জাতিক জলসীমায় সন্দেহভাজন মাদক চোরাচালানের নৌযানগুলোর ওপর একাধিক হামলা চালিয়েছে তারা। এটাকে ‘মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ’ বলছে ওয়াশিংটন।
ভেনেজুয়েলা সরকারের অভিযোগ, প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর সরকারকে উৎখাত করা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ জন্য ক্রমেই সামরিকীকরণের পথ বেছে নিচ্ছে ওয়াশিংটন।