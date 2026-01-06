মাদুরো অপহরণ, ট্রাম্পের প্রতি মাচাদোর কৃতজ্ঞতা
ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ, রাশিয়া ও চীনসহ বিশ্বের অনেক দেশ। তবে ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলের নেতা ও ২০২৫ সালের শান্তিতে নোবেলজয়ী মারিয়া কোরিনা মাচাদো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ফক্স নিউজে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পদক্ষেপকে ‘মানবতার জন্য বিরাট পদক্ষেপ’ আখ্যা দিয়ে ট্রাম্পকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের যোগ্য বলে দাবি করেন।