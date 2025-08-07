ব্রাজিলের কিছু পণ্যে ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক কার্যকর
ব্রাজিলের কিছু পণ্যের ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা অতিরিক্ত ৫০ শতাংশ শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বুধবার থেকে কার্যকর হয়েছে। গত ৩০ জুলাই এক নির্বাহী আদেশে ট্রাম্প দেশটির ওপর এই শুল্ক আরোপ করেন।
গত ৩০ জুলাই হোয়াইট হাউসের এক ঘোষণায় ব্রাজিল সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দমনপীড়ন, ভয়ভীতি প্রদর্শন, হয়রানি ও বিধিনিষেধ আরোপের অভিযোগ আনা হয়। ওই ঘোষণায় আরও বলা হয়, সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারো ও তাঁর হাজার হাজার সমর্থকের বিরুদ্ধে বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন। এগুলো ব্রাজিলে আইনের শাসনকে দুর্বল করে দিয়েছে।
তবে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দ্য সিলভা দেশটির ওপর ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি এই পদক্ষেপকে ‘অগ্রহণযোগ্য ব্ল্যাকমেইল’ মন্তব্য করে বলেছেন, ট্রাম্পের শুল্ক মোকাবিলায় পশ্চিমা যে কোনো দেশের তুলনায় ব্রাজিলের বেশি সামর্থ্য রয়েছে।
রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রাজিল যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে মাত্রা ১২ শতাংশ পণ্য। অন্যদিকে চীনে রপ্তানি করে প্রায় ২৮ শতাংশ পণ্য। তাই দক্ষিণ আমেরিকার দেশটিকে ট্রাম্প প্রশাসনের উচ্চ শুল্ক মোকাবিলায় অন্যান্য পশ্চিমা দেশের তুলনায় কম বেগ পেতে হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ট্রাম্পের নতুন শুল্ক ঘোষণার পর লুলা বলেছেন, ব্রাজিল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে প্রস্তুত। কিন্তু বলসোনারোকে নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্য অগ্রহণযোগ্য।
এদিকে গত সোমবার বলসোনারোকে গৃহবন্দী করার নির্দেশ দিয়েছেন ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় স্থানীয় সময় এই আদেশ দেওয়া হয়। আদালতের এই আদেশের ফলে সামরিক অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হওয়া সাবেক ডানপন্থী এই রাজনীতিক ও আদালতের মধ্যকার টানাপোড়েন আরও বাড়ল।
বুধবার ব্রাজিলের অর্থমন্ত্রী ফার্নান্দো হাদাদ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্টের সঙ্গে আগামী সপ্তাহে তিনি ফোনে কথা বলবেন। ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপিত ৫০ শতাংশ শুল্ক নিয়ে সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে তাঁরা আলাপ করবেন।
হাদাদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘আগামী বুধবার (বেসেন্টের) আলোচনা হবে। আলোচনায় অগ্রগতি হলে, পরবর্তী সময়ে আমাদের মধ্যে সরাসরি বৈঠক হতে পারে।’