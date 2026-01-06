লাতিন আমেরিকা

কারাকাসের পরিস্থিতি কেমন, দেখুন ছবিতে

ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলা মাদুরোকে কারাকাসের সেফ হোম থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর গতকাল সোমবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ। একই দিন নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের আদালতে তোলা হয়েছে নিকোলা মাদুর ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে। এদিনই ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের বেআইনি হামলা ও মাদুরোকে তুলে নেওয়ার প্রতিবাদে রাজধানী কারাকাসে বিক্ষোভ দেখান তাঁর সমর্থকেরা। ৫ জানুয়ারি কেমন ছিল কারাকাসের পরিবেশ, ছবিতে উঠে এসেছে সেই চিত্র।

১ / ১০
ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে জাতীয় পরিষদের বাইরে নিকোলা মাদুরোর মুক্তির দাবিতে তাঁর সমর্থকদের বিক্ষোভ। এ সময় তাঁদের হাতে নিকোলা মাদুরোর ছবি দেখা যায়। ট্রাম্প প্রশাসন মাদুরোকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর গতকাল সোমবার নিউইয়র্কের একটি আদালতে হাজির করে। একই দিন ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেলসি রদ্রিগেজ শপথ নেন। ৫ জানুয়ারি ২০২৬, কারাকাস
ছবি: রয়টার্স
২ / ১০
আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসে মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ চলাকালে একজন বিক্ষোভকারী পোড়ানো মার্কিন পতাকা এবং অন্যজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিকৃত করে আঁকা ছবি ধরে আছেন। ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা এবং নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ। ৫ জানুয়ারি ২০২৬, বুয়েনস এইরেসে
ছবি: রয়টার্স
৩ / ১০
ভেনেজুয়েলার কারাকাসে জাতীয় পরিষদের বাইরে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সামনে বিক্ষোভে নিকোলা মাদুরো ও প্রয়াত হুগো চাভেজের ছবি হাতে এক বিক্ষোভকারী। ৫ জানুয়ারি ২০২৬, কারাকার
ছবি: রয়টার্স
৪ / ১০
ভেনেজুয়েলার কারাকাসে জাতীয় পরিষদের বাইরে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সামনে বিক্ষোভে মাদুরোর হাজার হাজার সমর্থকের বিক্ষোভ। এ সময় দেলসি রদ্রিগেজ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিচ্ছিলেন। ৫ জানুয়ারি ২০২৬, কারাকাস
ছবি: রয়টার্স
৫ / ১০
কারাকাসে জাতীয় পরিষদের সামনে মিছিলে বিক্ষোভকারীরা চে গুয়েভারা ও সিমন বলিভারের ছবিসংবলিত পতাকা বহন করছেন। দেলসি রদ্রিগেজের শপথ গ্রহণ এবং মাদুরোর নিউইয়র্ক আদালতে উপস্থিতির দিনে এই প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। ৫ জানুয়ারি ২০২৬, কারাকাস
ছবি: রয়টার্স
৬ / ১০
বিতর্কিত সামরিক অভিযান চালিয়ে ভেনেজুয়েলা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তুলে নেওয়া নিকোলা মাদুরোর ছেলে নিকোলা মাদুরো গুয়েরা রাজপথে নেমেছেন। বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে তিনি বক্তৃতা করছেন। দেলসি রদ্রিগেজ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় তিনি কর্মসূচিতে অংশ নেন। ৫ জানুয়ারি ২০২৬, কারাকাস
ছবি: রয়টার্স
৭ / ১০
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন বাহিনীর বিতর্কিত সামরিক অভিযান চলাকালে হামলায় আহত হয়ে মারা যাওয়া রোসা এলেনা গঞ্জালেসের শেষকৃত্যে তাঁর পরিবারের সদস্য ও স্বজনেরা। ৫ জানুয়ারি ২০২৬, কারাকাসের উপকণ্ঠ
ছবি: রয়টার্স
৮ / ১০
ভেনেজুয়েলায় নিকোলা মাদুরো সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ অন্তর্বর্তী সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে জাতীয় পরিষদে শপথ নেন। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান পরিষদের প্রেসিডেন্ট হোর্হে রদ্রিগেজ। ৫ জানুয়ারি ২০২৬, কারাকাস
ছবি: রয়টার্স
৯ / ১০
ভেনেজুয়েলার জাতীয় পরিষদের প্রেসিডেন্ট হোর্হে রদ্রিগেজ চলতি বছরের সংসদ অধিবেশন শুরুর অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন। মার্কিন বাহিনী মাদুরো দম্পতিকে কারাকাস থেকে তুলে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়ার পর উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই এই অধিবেশন শুরু হয়। ৫ জানুয়ারি ২০২৬, ২০২৬
ছবি: রয়টার্স
১০ / ১০
ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে জাতীয় পরিষদ ভবনে একসঙ্গে হাঁটছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভ্লাদিমির পাদ্রিনো লোপেজ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়োসদাদো কাবেলো, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ, নিকোলা মাদুরোর ছেলে নিকোলা মাদুরো গুয়েরা ও জাতীয় পরিষদের সভাপতি হোর্হে রদ্রিগেজ। ৫ জানুয়ারি ২০২৬, কারাকাস
ছবি: রয়টার্স
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
লাতিন আমেরিকা থেকে আরও দেখুন