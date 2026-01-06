কারাকাসের পরিস্থিতি কেমন, দেখুন ছবিতে
ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলা মাদুরোকে কারাকাসের সেফ হোম থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর গতকাল সোমবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ। একই দিন নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের আদালতে তোলা হয়েছে নিকোলা মাদুর ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে। এদিনই ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের বেআইনি হামলা ও মাদুরোকে তুলে নেওয়ার প্রতিবাদে রাজধানী কারাকাসে বিক্ষোভ দেখান তাঁর সমর্থকেরা। ৫ জানুয়ারি কেমন ছিল কারাকাসের পরিবেশ, ছবিতে উঠে এসেছে সেই চিত্র।
