কলম্বিয়ায় মার্কিন সামরিক পদক্ষেপের ‘বাস্তব হুমকি’ রয়েছে: বিবিসিকে পেত্রো

কলম্বিয়ায় মার্কিন সামরিক পদক্ষেপের ‘বাস্তব হুমকি’ রয়েছে: বিবিসিকে পেত্রো
যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার ‘বাস্তব হুমকি’ রয়েছে বলে মনে করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। আজ শুক্রবার বিবিসি নিউজের অনলাইনে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি।
পেত্রো বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশকে মার্কিন ‘সাম্রাজ্যের’ অংশ হিসেবে বিবেচনা করছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের হুমকি দেওয়ার পর তিনি এ মন্তব্য করেন। পেত্রোর ভাষায়, যুক্তরাষ্ট্র ‘বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি’ থেকে ধীরে ধীরে ‘বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন’ একটি দেশে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।
পেত্রো যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইসিই) সদস্যদের বিরুদ্ধে ‘নাৎসি ব্রিগেডের’ মতো আচরণ করার অভিযোগও করেন। মার্কিন প্রশাসনের ভাষ্য অনুযায়ী, অপরাধ দমন এবং যুক্তরাষ্ট্রে থাকা নথিপত্রহীন অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযানের অংশ হিসেবে ট্রাম্প আইসিইর (আইস হিসেবে পরিচিত) কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছেন।
সম্প্রতি ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলা এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে তুলে নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, কলম্বিয়াকে লক্ষ্য করে সামরিক অভিযান চালানোর বিষয়টি তাঁর কাছে ‘ভালোই শোনাচ্ছে’।
গত বুধবার সন্ধ্যায় ফোনে কথা বলেন ট্রাম্প ও পেত্রো। এরপর ট্রাম্প বলেন, তিনি ‘শিগগিরই’ হোয়াইট হাউসে পেত্রোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। ফোনে কথা বলার পরে ট্রাম্প তাঁর নিজের মালিকানাধীন ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, পেত্রোর সঙ্গে কথোপকথন তাঁর জন্য ‘বড় সম্মান’ ছিল।
কলম্বিয়ার এক কর্মকর্তা তখন জানান, এই কথোপকথনে উভয় পক্ষের বক্তব্যে ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তন দেখা গেছে।
কিন্তু গতকাল বৃহস্পতিবার পেত্রোর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি।
পেত্রো বিবিসিকে বলেছেন, প্রায় এক ঘণ্টার ফোনালাপে মাদক পাচার, ভেনেজুয়েলা সম্পর্কে কলম্বিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে লাতিন আমেরিকার পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।
পেত্রো যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক অভিবাসনবিরোধী অভিযানের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি আইসিই এজেন্টদের বিরুদ্ধে ‘নাৎসি ব্রিগেডের মতো’ আচরণে অভিযোগ করেছেন।
চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিস শহরে আইসিই এজেন্টদের গুলিতে রেনে নিকোল গুড নামে ৩৭ বছর বয়সী এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে বড় ধরনের বিক্ষোভ হচ্ছে।
পেত্রো বলেন, ‘আইসিই এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা আমাদের জন্য অপমানজনক। বাহিনীর সদস্যরা কেবল রাস্তার লাতিন আমেরিকানদের নিপীড়ন করে না, বরং মার্কিন নাগরিকদেরও হত্যা করে।’
কলম্বিয়া যদি যুক্তরাষ্ট্রের হামলার মুখে পড়ে, তবে কীভাবে দেশটি নিজেকে রক্ষা করবে, তা জানতে চাওয়ায় পেত্রো বলেন, ‘আমি চাই এটা সংলাপের মাধ্যমে সমাধান হোক।’
পেত্রো আরও বলেন, ‘এটি বড় একটি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সেই সব অস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপার নয়, যা আমাদের কাছে নেই। আমাদের কাছে, এমনকি বিমান প্রতিরক্ষা পর্যন্ত নেই। এর বদলে আমরা আমাদের মানুষ, আমাদের পাহাড় এবং আমাদের জঙ্গলের ওপর নির্ভর করি, যেমনটা আমরা সব সময় করেছি।’
পেত্রো নিশ্চিত করেছেন, তিনি ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজের সঙ্গেও কথা বলেছেন এবং তাঁকে কলম্বিয়ায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।