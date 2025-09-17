লাতিন আমেরিকা

আদালতে জরিমানার দিনে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি বলসোনারো

রয়টার্স
সাও পাওলো
ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারো। ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান চেষ্টার অভিযোগের শুনানি চলাকালে, ৯ জুন ২০২৫ছবি: এএফপি

ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারো অসুস্থ হয়ে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাজধানী ব্রাসিলিয়ার একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। একই দিন তাঁকে প্রায় দুই লাখ মার্কিন ডলার জরিমানা করেছেন দেশটির একটি কেন্দ্রীয় আদালত।

বলসোনারোর ছেলে সিনেটর ফ্লাভিও বলসোনারো তাঁর বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর কথা নিশ্চিত করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি লিখেছেন, তাঁর বাবার হেঁচকি, বমি এবং নিম্ন রক্তচাপের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

বলসোনারো ২০১৮ সালের নির্বাচনী প্রচারণার সময় হামলার শিকার হওয়ার পর থেকে অন্ত্রসংক্রান্ত জটিলতায় ভুগছেন। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত তাঁর অন্তত ছয়টি অস্ত্রোপচার হয়েছে। 

চলতি বছরের এপ্রিলে সর্বশেষ এ ধরনের একটি অস্ত্রোপচার হয়েছে। প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে এই অস্ত্রোপচার হয়েছিল। গত রোববারও ব্রাসিলিয়ায় চিকিৎসা নিয়েছেন বলসোনারো। এর মধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ত্বকের ক্ষত অপসারণ অন্যতম। 

ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারোর ছেলে ফ্লাভিও বলসোনারো সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন। রাজধানী ব্রাসিলিয়া একটি হাসপাতালের সামনে, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
ছবি: রয়টার্স

এদিকে মঙ্গলবারই ব্রাজিলের একটি কেন্দ্রীয় আদালত বলসোনারোকে ১০ লাখ রেইস (১ লাখ ৮৮ হাজার ৮৬৫ ডলার) জরিমানা করেছেন। ক্ষমতায় থাকাকালে বর্ণবাদী মন্তব্য করার দায়ে তাঁকে এই জরিমানা করা হয়েছে। 

প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ২০২১ সালের মে মাসে এক কৃষ্ণাঙ্গ সমর্থক বলসোনারোর সঙ্গে ছবি তুলতে চেয়েছিলেন। তখন ওই সমর্থকে উদ্দেশ্যে করে তিনি বলেছিলেন, তাঁর চুলে একটি তেলাপোকা দেখা যাচ্ছে।

ওই সমর্থকের চুলের স্টাইলকে ‘তেলাপোকার আঁতুড়ঘর’ বলে মন্তব্য করেছিলেন বোলসোনারো। এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি আসলে ওই সমর্থকে নোংরা বলতে চেয়েছিলেন।

বলসোনারোর আইনজীবীরা জরিমানার বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেননি। তবে আগে তাঁরা বলেছিলেন, বলসোনারো কৌতুক করেই ওই মন্তব্য করেছিলেন। এতে বর্ণবৈষম্যের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্ট বলসোনারোকে সম্প্রতি ২৭ বছর ৩ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন।  ২০২২ সালের নির্বাচনে হারের পর সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনার অভিযোগে তাঁকে এই কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বলসোনারো গত আগস্ট মাস থেকে গৃহবন্দী আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাধ্যমে তিনি আদালতের ওপর চাপ তৈরির চেষ্টা করেছেন।

