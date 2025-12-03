শুল্ক ও সংঘবদ্ধ অপরাধ নিয়ে ট্রাম্প-লুলার আলোচনা
ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভা গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করেছেন। উভয় নেতা বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং সংঘবদ্ধ অপরাধ মোকাবিলা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের কার্যালয় এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছে। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৪০ মিনিট কথা হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কফি, গরুর মাংসসহ যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের অন্যান্য পণ্য রপ্তানির ওপর থেকে বাড়তি শুল্ক প্রত্যাহারের জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন লুলা। তা ছাড়া আরও যেসব পণ্য থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়নি, তা নিয়েও আলোচনা অব্যাহত রাখতে চায় ব্রাজিল।
পরে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে লুলার সঙ্গে ফোনালাপের কথা জানান ট্রাম্প। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আমাদের মধ্যে ‘নিষেধাজ্ঞা’ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এখানে ট্রাম্প নিষেধাজ্ঞা বলতে ব্রাজিলের সাবেক ডানপন্থী প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারোকে ফৌজদারি মামলায় কারাদণ্ড দেওয়া নিয়ে দেশটির বিচারব্যবস্থার ওপর চাপ তৈরিকে বুঝিয়েছেন।
পরে ট্রাম্প নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ‘আশা করি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলার সঙ্গে আমার শিগগিরই দেখা হবে। আমাদের নতুন এ অংশীদারত্ব অনেক বেশি ভালো ফল বয়ে আনবে।’
গত মাসে কোকোবীজ, ফলমূলসহ ব্রাজিলের কিছু খাদ্যপণ্যের ওপর থেকে ৪০ শতাংশ বাড়তি শুল্ক প্রত্যাহার করেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের মিত্র বলসোনারোর বিরুদ্ধে মামলার কারণে গত জুলাইয়ে এ শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল।
এমন এক সময়ে ট্রাম্প ও লুলা ফোনালাপ করলেন, যখন ক্যারিবীয় অঞ্চলে সম্প্রতি ব্যাপক সামরিক শক্তি মোতায়েন করেছে ওয়াশিংটন। তা ছাড়া তিন মাস ধরে ভেনেজুয়েলা উপকূলে মাদক পাচারের অভিযোগে দেশটির নৌযানের ওপর ধারাবাহিকভাবে হামলা চালাচ্ছেন মার্কিন সেনারা।