বিশ্বের দীর্ঘতম ১০ মহাসড়ক, কোন দেশ–মহাদেশে এগুলো বিস্তৃত

প্রথম আলো ডেস্ক

সড়ক শুধু চলাচলের পথ নয়, বরং সভ্যতার মেলবন্ধন আর অর্থনীতির প্রাণভোমরা। এক শহর থেকে অন্য শহর, দেশ ছাড়িয়ে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে সংযোগ স্থাপন করে চলেছে বিশাল সব সড়কপথ। বাণিজ্যের প্রসার, দুর্গম জনপদের উন্নয়ন আর পর্যটকদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ করতে বিশ্বজুড়ে গড়ে উঠেছে অবিশ্বাস্য দীর্ঘ সব মহাসড়ক। নিউজ১৮-এর তথ্যের আলোকে বিশ্বের এমনই দীর্ঘতম ১০টি সড়কপথ সম্পর্কে নিচে তুলে ধরা হলো।

প্যান-আমেরিকান হাইওয়ে

আর্জেন্টিনায় প্যান-আমেরিকান মহাসড়ক
ছবি: এক্স থেকে নেওয়া

প্যান-আমেরিকান হাইওয়ে বিশ্বের দীর্ঘতম সড়ক নেটওয়ার্ক। যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কার প্রুডহো বে থেকে শুরু হয়ে আর্জেন্টিনার উসুয়াইয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই সড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৮ হাজার কিলোমিটার (৩০ হাজার মাইল)। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশের মধ্য দিয়ে এটি অতিক্রম করেছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোকে সংযুক্ত করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অস্ট্রেলিয়ার হাইওয়ে ১

অস্ট্রেলিয়ার হাইওয়ে ১
ছবি: এক্স থেকে নেওয়া

এ মহাসড়ক পুরো অস্ট্রেলিয়া মহাদেশকে ঘিরে রেখেছে। প্রধান শহর ও ছোট শহরগুলোকে সংযুক্তকারী এই মহাসড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ হাজার ৫০০ কিলোমিটার। এটি উপকূলরেখা, মরুভূমি, বন ও গ্রামীণ এলাকার মধ্য দিয়ে গেছে এবং বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ হিসেবে পরিচিত।

ট্রান্স–সাইবেরিয়ান হাইওয়ে

রাশিয়ার ট্রান্স–সাইবেরিয়ান হাইওয়ে
ছবি: এক্স থেকে নেওয়া

রাশিয়ার পশ্চিম প্রান্তের সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে পূর্ব প্রান্তের ভ্লাদিভোস্তক পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহাসড়কের দৈর্ঘ্য ১১ হাজার কিলোমিটারের বেশি। এটি একাধিক টাইম জোন অতিক্রম করেছে।

কানাডার হাইওয়ে ১

ট্রান্স–কানাডা হাইওয়ে
ছবি: এক্স থেকে নেওয়া

এটি ট্রান্স-কানাডা হাইওয়ে নেটওয়ার্কের প্রধান রুট, যা ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ভিক্টোরিয়া থেকে নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডরের সেন্ট জনস পর্যন্ত প্রায় ৮ হাজার ৩০ কিলোমিটার (৪ হাজার ৯৯০ মাইল) বিস্তৃত। এটি কানাডার ১০টি প্রদেশকে সংযুক্ত করেছে।

ট্রান্স-কানাডা হাইওয়ে

কানাডার পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহাসড়কের দৈর্ঘ্য ৭ হাজার ৮২১ কিলোমিটার। এই মহাসড়ক দেশটির ১০টি প্রদেশ অতিক্রম করেছে এবং ভ্যাঙ্কুভার, ক্যালগারি, টরন্টো, অটোয়া ও মন্ট্রিলের মতো প্রধান শহরগুলোকে সংযুক্ত করেছে।

গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল

এই মহাসড়ক ভারতের চারটি প্রধান শহর—দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই ও কলকাতাকে সংযোগকারী একটি মহাসড়ক নেটওয়ার্ক। ৫ হাজার ৮৪৬ কিলোমিটার (৩ হাজার ৬৩৩ মাইল) বিস্তৃত এই সড়ক শিল্প, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোকে সংযুক্ত করেছে। এটি ভারতের অন্যতম বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প।

ইউএস রুট ২০

এটি যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘতম মহাসড়ক, যা ম্যাসাচুসেটসের বোস্টন থেকে ওরেগনের নিউপোর্ট পর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার ৪১৫ কিলোমিটার (৩ হাজার ৩৬৫ মাইল) বিস্তৃত। এটি ১২টি অঙ্গরাজ্যের মধ্য দিয়ে গেছে এবং আন্তরাজ্য বাণিজ্য ও ভ্রমণের জন্য একটি প্রধান পথ।

ব্রাজিলের হাইওয়ে ১

এটি ব্রাজিলের অন্যতম দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক, যা দেশটির পূর্ব উপকূল বরাবর ৪ হাজার ৮০০ কিলোমিটারের বেশি (প্রায় ২ হাজার ৯৮৩ মাইল) বিস্তৃত। এটি উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত প্রধান শহরগুলোকে সংযুক্ত করেছে এবং বাণিজ্য, পর্যটন ও আঞ্চলিক সংযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চীনের হাইওয়ে ১০

ভারতের দীর্ঘতম মহাসড়ক গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল
ছবি: এক্স থেকে নেওয়া

বেইজিং-সাংহাই মোটরওয়ে চীনের প্রধান একটি মহাসড়ক। এটি বেইজিং থেকে সাংহাই পর্যন্ত ৪ হাজার ১০০ কিলোমিটার (২ হাজার ৫৫০ মাইল) দীর্ঘ। মহাসড়কটি বাণিজ্য ও ভ্রমণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক করিডর হিসেবে কাজ করে এবং পূর্ব চীনের অর্থনৈতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১০

আর্জেন্টিনার হাইওয়ে ১

মহাসড়কটি আর্জেন্টিনার রাজধানীকে বুয়েনস এইরেস প্রদেশের প্রধান উপকূলীয় শহরগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। তবে বিশ্বের দীর্ঘতম কিছু মহাসড়কের চেয়ে এটি ছোট। আঞ্চলিক পরিবহন, শিল্প অঞ্চল, বন্দর ও পর্যটনকেন্দ্রগুলোয় যাতায়াতের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

