যুক্তরাষ্ট্র

ক্যালিফোর্নিয়ায় জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গুলিতে নিহত ৪, আহত ১০

রয়টার্স
অপরাধস্থলের প্রতীকী ছবিএএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের উত্তরাঞ্চলীয় স্টকটন শহরে গতকাল শনিবার রাতে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে ১৪ জনকে গুলি করার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে চারজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ এমন তথ্য দিয়েছে।

স্টকটনের উপমেয়র জেসন লি ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে বলেছেন, এক শিশুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এ গুলির ঘটনা ঘটেছে।

আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায় গুলিতে ৩ পুলিশ নিহত

জেসন লি বলেন, ‘ঠিক কী ঘটেছে, তা বুঝতে আমি কর্মী ও জননিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।’

পুলিশ বলছে, স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার আগে তাদের কাছে স্টকটনের লুসিল অ্যাভিনিউর ১৯০০ ব্লকের কাছে গুলি চালানোর খবর আসে।

স্যান জোয়াকিন কাউন্টি শেরিফের কার্যালয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে বলেছে, ‘এ পর্যন্ত আমরা ১৪ জনের মতো মানুষ গুলিবিদ্ধ হওয়ার কথা জানতে পেরেছি। তাঁদের মধ্যে চারজন নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত হতে পেরেছি।’

আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটায় গুলি করে এক আইনপ্রণেতা ও তাঁর স্বামীকে হত্যা, আহত আরও দুজন

পুলিশ বলছে, ‘অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তদন্ত চলছে এবং এখনো যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত। তদন্তকারীরা সম্ভাব্য সব বিষয় খতিয়ে দেখছেন।’

কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত বন্দুকধারীকে নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেয়নি।

আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ায় স্কুলে গুলি, চারজন নিহত

আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রে স্কুলে গুলিতে বন্দুকধারীসহ নিহত ৩

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও পড়ুন