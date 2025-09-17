ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দেশটির ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়–সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ইউনিয়ন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। শিক্ষাসংক্রান্ত স্বাধীনতা হরণের লক্ষ্যে ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়টির সরকারি তহবিল স্থগিত করেছে এবং অন্যান্য পদক্ষেপ নিয়েছে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার মামলাটি করা হয় ক্যালিফোর্নিয়ার নর্দান ডিস্ট্রিক্ট আদালতে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সরকার যেন অর্থনৈতিক হুমকি না দিতে পারে, সে লক্ষ্যে মামলাটি করা হয়েছে। মামলায় বলা হয়েছে, এ ধরনের হুমকি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ক্ষতিকর এবং বেআইনি। মামলার আরেকটি লক্ষ্য হলো ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থগিত হওয়া তহবিলগুলো ছাড় করা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা-সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ইউনিয়ন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যে জোট মামলাটি করেছে, তাদের ভাষ্য, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হুমকি দেওয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই হুমকিগুলো মূলত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রম, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বৈচিত্র্য, সাম্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগের প্রতি অবজ্ঞা।
এ মামলার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি হোয়াইট হাউস। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গাজায় ইসরায়েলের হামলাবিরোধী বিক্ষোভের সময় ইহুদিবিদ্বেষ-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম হয়েছে বলে অভিযোগ এনেছিল মার্কিন প্রশাসন। এ নিয়ে তদন্তও চলছে। এ অভিযোগ ছাড়াও জলবায়ু উদ্যোগসহ নানা কর্মসূচির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ফেডারেল তহবিল স্থগিত করা হয়েছে।
নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজের রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে আরও বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করছে ট্রাম্প প্রশাসন। নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বাক্স্বাধীনতা ও শিক্ষাসংক্রান্ত স্বাধীনতার প্রতি হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও মনে করেন সমালোচকেরা।
যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনাকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর একটি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। এই শিক্ষাব্যবস্থার অধীন পরিচালিত হয় লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসও। গত আগস্টে তারা জানিয়েছিল, তাদের ৫৮ কোটি ৪০ লাখ ডলারের তহবিল স্থগিত করেছে সরকার। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জেমস মিলিকেন গত সোমবার বলেন, ফেডারেল সরকারের পদক্ষেপের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ইতিহাসের অন্যতম বড় হুমকির মুখে পড়েছে।