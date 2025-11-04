যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি মারা গেছেন
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। আজ মঙ্গলবার তাঁর পরিবারের বরাতে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে।
ডিক চেনি ছিলেন ৪৬তম মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি ২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত দুই মেয়াদে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের অধীনে দায়িত্ব পালন করেন। মার্কিন মিডিয়া কর্তৃক উদ্ধৃত তাঁর পরিবারের বিবৃতি অনুসারে, সাবেক এই কংগ্রেস সদস্য ‘নিউমোনিয়া এবং হৃদ্যন্ত্র ও রক্তনালির জটিলতার কারণে মারা গেছেন।’ দায়িত্ব পালনের কয়েক দশকেই ওয়াশিংটনের প্রভাবশালী, বিতর্কিত এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি পান। যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক ও আফগানিস্তানের চালানো সামরিক অভিযান চেনিরই মস্তিষ্কপ্রসূত বলে ধারণা করা হয়।
ইরাক যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি ২০১৫ সালে সিএনএনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডিক চেনি বলেন, ‘সেই সময় এটি সঠিক পদক্ষেপ ছিল। আমি তখনো তা বিশ্বাস করতাম এবং এখনো করি।’ ডিক চেনি ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন।