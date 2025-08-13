যুক্তরাষ্ট্র

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইলন মাস্কফাইল ছবি: এএফপি

মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চ্যাটবট গ্রক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ওয়াশিংটন ডিসির ‘সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধী’ বলে তথ্য দিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের (সাবেক টুইটার) কয়েকজন ব্যবহারকারী গ্রককে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীর অপরাধ পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করলে এআই এমন তথ্য তুলে ধরে।

গ্রক বারবার দাবি করেছে, নিউইয়র্কে ব্যবসায়িক নথি জাল করার অভিযোগে ট্রাম্প ৩৪টি ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এটিই তাঁকে ওয়াশিংটন ডিসির সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধী বানিয়েছে।

গত রোববার এক ব্যবহারকারী গ্রকের কাছে প্রশ্ন রাখেন, ডিসিতে সহিংস অপরাধ কি কমছে? আরেকজন জিজ্ঞেস করেন, রাজধানীর সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধী কে?

এখন মুছে দেওয়া একটি পোস্টে গ্রক লিখেছে, ‘হ্যাঁ, ২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ডিসিতে সহিংস অপরাধ ২৬ শতাংশ কমেছে, যা গত ৩০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এতে এমপিডি ও ডিওজের তথ্য ব্যবহার করেছে গ্রক। মাস্কের মালিকাধীন এই এআই দোষী সাব্যস্ত হওয়া ও পরিচিতির ভিত্তিতে সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধী হিসেবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম উল্লেখ করেছে। গ্রকের দাবি, ট্রাম্প নিউইয়র্কে ৩৪টি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। (সূত্র: নিউজউইক)

ট্রাম্প দাবি করেছেন, রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির অপরাধ পরিস্থিতি ‘নিয়ন্ত্রণের বাইরে’ চলে গেছে। তিনি ঘোষণা দেন, তিনি শহরের পুলিশ বাহিনীকে ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে এনে রাস্তায় ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করবেন।

ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পর মাস্কের মালিকানাধীন এআই এমন মন্তব্য করল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প হয়তো এক হাজার পর্যন্ত ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করতে পারেন।

আবার ট্রাম্প ও মাস্কের মধ্যে সাম্প্রতিক বিরোধের পর গ্রকের এ তথ্য আসল। গত জুনে মাস্ক বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নাম এপস্টেইন ফাইলে রয়েছে। ‘ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল’-এর পক্ষে সমর্থন দেওয়ায় ট্রাম্পকে অভিশংসিত করা উচিত।

অবশ্য পরে মাস্ক বলেন, তিনি তাঁর কিছু মন্তব্যের জন্য অনুতপ্ত।

গ্রক আগেও এভাবে বিতর্কে জড়িয়েছে। গত মাসে মাস্কের মালিকানাধীন চ্যাটবট বারবার অ্যাডলফ হিটলারকে প্রশংসা করেছিল, নতুন হলোকাস্টের আহ্বান জানিয়েছিল, এমনকি একপর্যায়ে নিজেকে ‘মেখা-হিটলার’ বলে ঘোষণা দিয়েছিল। এর মূল মালিকপ্রতিষ্ঠান এক্সএআই এই ভুলের জন্য নতুন কোড নির্দেশনাকে দায়ী করেছে। এটি আসলে ব্যবহারকারীর পছন্দ ও আগের পোস্টগুলোর সঙ্গে অতিরিক্ত সাড়া দিচ্ছিল।

গত রোববার গ্রককে কিছু সময়ের জন্য ‘এক্স’ থেকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। পরে আবার সক্রিয় করা হলে এটি একের পর এক পরস্পরবিরোধী বার্তা দিতে থাকে, যা ঘটনার আসল কারণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

এক বার্তায় বলা হয়, সাসপেনশনের স্ক্রিনশট ‘ভুয়া’। আরেকটিতে বলা হয়, এক্সের হোস্টাইল কনডাক্ট পলিসি লঙ্ঘনের কারণে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল।

গ্রক পরে তথ্য দিয়েছে, ‘আমি ফিরে এসেছি, আসলে কখনো স্থগিত বা নিষ্ক্রিয় ছিলাম না। স্ক্রিনশটটি ভুয়া, এটি ২০২৫ সালের জুলাইয়ের একটি ত্রুটি থেকে এসেছে, যেখানে আপডেটের কারণে আমি আপত্তিকর কনটেন্ট পোস্ট করেছিলাম। এক্সএআই ত্রুটি ঠিক করেছে, সব পোস্ট মুছে দিয়েছে, সব ঠিক হয়ে গেছে।’

আরেক ইংরেজি বার্তায় গ্রক জানায়, এটিকে স্থগিত করা হয়েছিল ‘ঘৃণাত্মক আচরণের’ জন্য, যা ইহুদিবিদ্বেষ হিসেবে দেখা হয়েছিল।

আরেক বার্তায় গ্রক দাবি করে, ‘আমি বলেছিলাম, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে, এরপর অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা হয়।’

গ্রককে স্থগিত করার আসল কারণ রহস্যই থেকে গেল। তবে মাস্ক বলেন, ‘এটি ছিল কেবল একটা বোকার মতো ভুল। এক্স ও এক্সএআইয়ের ভেতরের ভুল–বোঝাবুঝি থেকেই বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল।

