নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে সর্বশেষ হিসাবে কোন প্রার্থী কত ভোট পেলেন

মেয়র নির্বাচনে জয়ের পর জোহরান মামদানি। নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিন এলাকায় নির্বাচনী রাতের বিজয় মিছিলেছবি: রয়টার্স

নিউইয়র্ক শহরের গতকাল মঙ্গলবারের মেয়র নির্বাচনে প্রায় ২০ লাখ ভোটার ভোট দিয়েছেন, যা ৫৬ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর মধ্যে স্থানীয় সময় আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত প্রায় ৯১ শতাংশ ভোট গণনা শেষ হয়েছে।

এর মধ্যে সর্বশেষ হিসাবে ৫০ দশমিক ৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ১০ লাখ ৩৬ হাজার ৫১।

জোহরান মামদানির নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুমো পেয়েছেন ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৮ লাখ ৫৪ হাজার ৯৯৫। ৭ দশমিক ১ শতাংশ ভোট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৪৬ হাজার ১৩৭ ভোট।

নিউইয়র্কের ১১১তম মেয়র নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে মামদানি কয়েকটি রেকর্ড গড়েছেন। তিনিই নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র। ১০০ বছরের বেশি সময়ের মধ্যে নিউইয়র্কের সবচেয়ে কম বয়সী মেয়রও তিনি। তাঁর বয়স ৩৪ বছর।

যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটের খরা চলছিল। বলা যায়, জোহরান তা ঘুচিয়ে দিয়েছেন। ১৯৬৯ সালের পর নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে এবারই প্রথমবারের মতো প্রায় ২০ লাখ ভোট সংগ্রহের রেকর্ড হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম পলিটিকো জানায়, দ্য নিউইয়র্ক সিটি বোর্ড অব ইলেকশনসের তথ্যমতে, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ৬টা পর্যন্ত ১৭ লাখ ৪৮ হাজার ৬৯৮টি ভোট রেকর্ড করা হয়েছে। গতকাল স্থানীয় সময় রাত ৯টা পর্যন্ত ভোট দেওয়ার সুযোগ ছিল। এ ছাড়া এবার ডাকযোগে প্রায় ১ লাখ ২৪ হাজার মানুষ ভোট দিয়েছেন।

নিউইয়র্কের ১৯৬৯ সালে মেয়র নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন প্রায় ২৪ লাখ ৬০ হাজার ভোটার। তখন জন লিন্ডসে দ্বিতীয়বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে তাঁর প্রথম মেয়াদে ভোট পড়েছিল আরও বেশি, প্রায় ২৬ লাখ ৫০ হাজার।

লক্ষণীয় বিষয়, এবার মোট যত ভোট পড়েছে, তার অর্ধেকের বেশি পেয়েছেন জোহরান। এ ছাড়া এবার নিউইয়র্কের চার বছর আগের মেয়র নির্বাচনের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেশি ভোটার ভোট দিয়েছেন। নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক জনবহুল শহরটিতে গত মেয়র নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ১১ লাখের মতো।

