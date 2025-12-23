ওজন কমাতে খাওয়া যাবে উইগোভি ওষুধ, এফডিএর অনুমোদন

ওজন কমাতে খাওয়া যাবে উইগোভি ওষুধ, এফডিএর অনুমোদন
ডেনমার্কের বড় ওষুধ কোম্পানি নোভো নরডিস্ক বলেছে, স্থূলতা কমানোর জন্য তাদের তৈরি জিএলপি-১, উইগোভি ওষুধ বড়ি আকারে ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা (এফডিএ) গতকাল সোমবার এ অনুমোদন দিয়েছে।
নোভো নরডিস্কের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাইক ডাউস্টডার এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আজ উইগোভি বড়ি অনুমোদন পাওয়ার কারণে রোগীরা এখন দৈনিক একবার নেওয়া যায় এমন বড়ি খেতে পারবেন। মূল উইগোভি ইনজেকশনের মতোই এটি তাদের ওজন কমাতে সাহায্য করবে।’
এর আগে এফডিএ ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় এ ধরনের ওষুধ ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছিল। তবে নতুন এই অনুমোদনের ফলে এখন চিকিৎসকেরা ওজন কমানোর জন্যও ওষুধটির নাম চিকিৎসাপত্রে লিখতে পারবেন।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জিএলপি-১ ব্যবহার করে তৈরি ওজেম্পিক, উইগোভি এবং মাউঞ্জারোর মতো ক্ষুধা কমানোর ওষুধগুলো খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এসব ওষুধ ক্ষুধা কমায়। আর তাতে ওজন কমানো সহজ হয়।
গত মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন, ওজন কমানোর কিছু ওষুধের দাম কমানোর বিষয়ে নোভো নরডিস্ক এবং এলি লিলি কোম্পানির সঙ্গে সরকারের চুক্তি হয়েছে। দাম কমানোর বিনিময়ে ওই দুই কোম্পানিকে শুল্ক–সংক্রান্ত নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।
মার্কিন নাগরিকদের জন্য এই ওষুধগুলো কিনতে মাসে ১ হাজার ডলারের বেশি খরচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চুক্তির আওতায় শুরুতে মুখে খাওয়ার এ ওষুধ মাত্র ১৫০ ডলারে পাওয়া সম্ভব হতে পারে। তবে ইনজেকশনের দাম বেশি থাকবে।