যুক্তরাষ্ট্রে দুই কিশোরের মৃত্যু: পেশি ক্ষয়রোগে থেরাপি ব্যবহারে গুরুতর সতর্কতা

যুক্তরাষ্ট্রে দুই কিশোরের মৃত্যু: পেশি ক্ষয়রোগে থেরাপি ব্যবহারে গুরুতর সতর্কতা
যুক্তরাষ্ট্র গতকাল শুক্রবার জানিয়েছে, পেশি ক্ষয়জনিত এক দুরারোগ্য রোগে ব্যবহৃত একধরনের জিন থেরাপির ওপর সর্বোচ্চ গুরুতর সতর্কতা-লেবেল যুক্ত করছে তারা। একই সঙ্গে থেরাপিটির অনুমোদিত ব্যবহারের ক্ষেত্রও সীমিত করা হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) জানায়, ডুশেন মাসকুলার ডিসট্রফি রোগের বিকাশ ধীর করতে ইনফিউশনের মাধ্যমে দেওয়া ‘এলেভিডিস’ থেরাপির ব্যবহার সীমিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের চিকিৎসার পর দুই কিশোর রোগীর আকস্মিক লিভার অকার্যকারিতায় মৃত্যুর পর নেওয়া হয়েছে এ সিদ্ধান্ত।
থেরাপি শুরু করার সময় ওই দুই কিশোর রোগীই হাঁটার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। এখন থেকে এ থেরাপি শুধু হাঁটতে পারে, এমন এবং চার বছরের বেশি বয়সী রোগীদের জন্য সীমিত থাকবে।
ডুশেন মাসকুলার ডিসট্রফি একটি বিরল ও প্রাণঘাতী রোগ। এতে পেশি ক্ষয় হয়, এমনকি হৃদ্যন্ত্রও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ রোগে আক্রান্ত অধিকাংশই ছেলে এবং তাঁদের গড় আয়ু প্রায় ২৮ বছর।
গত গ্রীষ্মে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বায়োফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান সারেপটা ওই থেরাপির সরবরাহ চলাফেরায় অক্ষম রোগীদের ক্ষেত্রে বন্ধ করে দেয়।
এফডিএ জুলাইয়ে থেরাপিটির সব ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা বন্ধ করে এবং নিরাপত্তা-পর্যালোচনার ঘোষণা দেয়। সেই সঙ্গে সারেপটাকে এলেভিডিসের সব সরবরাহ বন্ধ করতে বলে। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, তারা শুধু হাঁটতে পারেন, এমন রোগীদের থেরাপি দেওয়া চালিয়ে যাবে।
এ ছাড়া জুলাই মাসেই ইউরোপের কমিটি ফর মেডিসিনাল প্রোডাক্টস ফর হিউম্যান ইউজ এলেভিডিসের ক্রয়–বিক্রয় অনুমোদন দেওয়ার বিরুদ্ধে সুপারিশ করে। তাদের মতে, রোগীর চলাফেরার সক্ষমতার ওপর থেরাপিটির প্রভাব যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি।
বাণিজ্যবিষয়ক প্রকাশনাগুলোর তথ্যমতে, থেরাপিটির অনুমোদন দেওয়া হবে কি না, এ নিয়ে এফডিএর ভেতরই টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। রোগীর পরিবার ও বিভিন্ন অধিকার সংগঠন মরিয়া হয়ে এ রোগে যন্ত্রণা কমানোর কোনো কার্যকর উপায় খুঁজছে।
থেরাপির নতুন সতর্কতা-লেবেলে বলা হবে, চিকিৎসা শুরু হওয়ার পর প্রথম তিন মাস রোগীদের প্রতি সপ্তাহে লিভারের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে হবে।