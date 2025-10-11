যুক্তরাষ্ট্র

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গাজা যুদ্ধবিরতির কৃতিত্ব দেবেন জোহরান মামদানি, যদি...

সিএনএন
নিউইয়র্কে ডেমোক্রেটিক পার্টির মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানিফাইল ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের মেয়র পদে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জোহরান মামদানি গতকাল শুক্রবার বলেছেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়িত হলে এবং তা শান্তি নিশ্চিত করলে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এর কৃতিত্ব দেবেন।

গতকাল শুক্রবার সিএনএনের ‘দ্য সোর্স’ অনুষ্ঠানে উপস্থাপক কাইটলান কলিন্সকে জোহরান বলেন, যুদ্ধবিরতির খবর তাঁকে আশাবাদী করেছে।

জোহরান আরও বলেন, ‘হোক হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলা বা ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েল সরকারের জাতিগত নিধন—এই চুক্তি কখনোই গত কয়েক বছরের দুর্দশা মুছতে পারবে না। আমরা যা বলার চেষ্টা করছি, তা হলো কোনো চুক্তিই ধ্বংসস্তূপকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে না বা সবকিছু স্বাভাবিক করতে পারবে না।’

গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনকে প্রায়ই জাতিগত নিধন বলে উল্লেখ করেছেন জোহরান মামদানি; যদিও এ ধরনের অভিযোগ বারবারই অস্বীকার করেছে ইসরায়েল। ৭ অক্টোবরের হামলার দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া বিবৃতিতে জোহরান হামাস, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিন্দা করেন। তিনি গাজা যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে ইসরায়েলের সহযোগী বলেও আখ্যা দিয়েছেন।

নির্বাচিত হলে মামদানি হবেন নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র। এ নির্বাচনের প্রচারণায় নিয়মিত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল গাজা যুদ্ধ। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় নির্বাচনী এলাকায় তাঁর প্রতি ইহুদিদের সমর্থন বেড়েছে। তিনি ইহুদি বিদ্বেষের বিরুদ্ধের লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

জোহরান সিএনএনকে বলেন, ‘জাতিগত নিধন বন্ধ হলে এবং জিম্মিরা মুক্তি পেলে এটি (ট্রাম্পের ভূমিকা) প্রশংসার যোগ্য বলে আমি মনে করি। এই দুটি কাজ একসঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে।’

