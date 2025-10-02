সিআইএর এজেন্ট হয়েও রাশিয়ার জন্য কাজ করে নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলেন তিনি

সিআইএর এজেন্ট হয়েও রাশিয়ার জন্য কাজ করে নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলেন তিনি
সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে প্রায় এক দশক ধরে গোপন তথ্য বিক্রি করেছেন। এক শটির বেশি গোপন অভিযানের সঙ্গে আপস করেছেন এবং যার কারণে কমপক্ষে ১০টি পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থা চরম ক্ষতির শিকার হয়েছে।
এখানে যাঁর কথা বলা হচ্ছে তিনি মার্কিন ডাবল এজেন্ট (দ্বৈত গুপ্তচর) অলড্রিখ এইমস।
১৯৯৪ সালের ২৮ এপ্রিল এই ডাবল এজেন্টকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ওই বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিবিসি এমন একজন গুপ্তচরের সঙ্গে কথা বলেছিল, যাঁর সঙ্গে এইমস বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।
১৯৮৫ সালে হঠাৎ করেই উধাও হতে শুরু করেন সিআইএর হয়ে কাজ করা সোভিয়েত এজেন্টরা। একে একে তাদের ধরে নিয়ে যায় এবং প্রায়ই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি।
ওলেগ গর্দিভস্কি ওই ডাবল এজেন্টদের একজন। লন্ডনে কেজিবির স্টেশন প্রধান হলেও তিনি গোপনে বছরের পর বছর যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা এমআই-৬–এর জন্য কাজ করছিলেন।
একদিন মস্কোতে নিজেকে মাদকাসক্ত অবস্থায় আবিষ্কার করেন গর্দিভস্কি এবং পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর ফায়ারিং স্কোয়াডে তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হন। তবে অল্পের জন্য সেদিন প্রাণে বেঁচে যান গর্দিভস্কি। এমআই-৬ তাঁকে একটি গাড়িতে লুকিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে পাঠিয়ে দেয়।
এরপর গর্দিভস্কি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন, কে তাঁর সঙ্গে এ ঘটনা ঘটিয়েছে।
১৯৯৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি গর্দিভস্কি নিউজনাইটের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বিবিসির টম ম্যাঙ্গোল্ডকে বলেন, ‘প্রায় ৯ বছর ধরে আমি অনুমান করার চেষ্টা করছিলাম, কে সেই ব্যক্তি, কে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তবে আমি কোনো উত্তর জানতাম না।’
দুই মাস পরে তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন গর্দিভস্কি। ওই সময় প্রবীণ সিআইএ কর্মকর্তা অলড্রিখ এইমস মার্কিন আদালতে দাঁড়িয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন, তিনি ‘সিআইএ এবং অন্যান্য মার্কিন ও বিদেশি সংস্থায় কর্মরত তাঁর পরিচিত সব সোভিয়েত এজেন্টদের’ তথ্য ফাঁস করেছেন।
১৯৯৪ সালের ২৮ এপ্রিল এইমস স্বীকার করেন, তিনি পশ্চিমাদের জন্য গুপ্তচরবৃত্তিতে জড়িত ৩০ জনের বেশি এজেন্টের পরিচয় প্রকাশ করেছেন এবং ১০০টির বেশি গোপন অভিযানের তথ্য ফাঁস করেছেন।
কেজিবির কাছে কোলোকল (দ্য বেল) সাংকেতিক নামে পরিচিত ছিলেন এইমস, যাঁর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কমপক্ষে ১০টি সিআইএ গোয়েন্দা অ্যাসেট ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।
ওই অ্যাসেটের মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জেনারেল দিমিত্রি পলিয়াকভও ছিলেন। যিনি ২০ বছরের বেশি সময় ধরে পশ্চিমাদের কাছে তথ্য সরবরাহ করেছিলেন।
মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে ক্ষতিকর চর এইমসকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং প্যারোল ছাড়াই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে ১৯৯৪ সালে বিবিসির টম ম্যাঙ্গোল্ড বলেন, ১৯৬০-এর দশকে যুক্তরাজ্যের গুপ্তচর কিম ফিলবির সোভিয়েত এজেন্ট হিসেবে প্রকাশ্যে আসার ঘটনা যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠানটিকে যেভাবে নাড়া দিয়েছিল, ঠিক তেমনি এখন ওয়াশিংটনেরও উচিত, এইমস কী পরিমাণ ক্ষতি করেছেন, তা খতিয়ে দেখা।
সিআইএর সোভিয়েত কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বিভাগের প্রধান হিসেবে এইমসের ভূমিকাই তাঁকে এত ক্ষতি করার সুযোগ করে দিয়েছিল।
ফলে এইমস সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান গোপন অভিযানগুলো এবং মাঠে থাকা এজেন্টদের পরিচয়সহ নানা গোপনীয় তথ্যে অবাধ ঢুকতে পেরেছিলেন।
এইমসের এই অবস্থানের অর্থ ছিল, তিনি অন্যান্য পশ্চিমা গুপ্তচর সংস্থার আলোচনায়ও অংশ নিতে পারতেন।
এভাবেই যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে মূল্যবান গুপ্তচর, কেজিবির কর্নেল গর্দিভস্কি সিআইএর এইমসের সংস্পর্শে আসেন। গর্দিভস্কি দুটি ব্রিটিশ সংস্থা এমআই-৬ এবং এমআই-৫–এর কাছে গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য পৌঁছে দিচ্ছিলেন।
ম্যাঙ্গোল্ড বলেন, এসব বৈঠক এমন অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি করেছিল, যেখানে ‘কেজিবির শীর্ষ গোয়েন্দারা তাদের শীর্ষ বিদ্রোহীকেই ডিব্রিফিং করত।
গর্দিভস্কি জানান, ‘মার্কিনরা ডিব্রিফিংয়ে সত্যিই খুবই ভালো ছিল। আমি উৎসাহী ছিলাম। আমি মার্কিনদের পছন্দ করতাম। তাঁদের সঙ্গে আমার জ্ঞান ভাগ করে নিতে চেয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি তিনি (এইমস) সেখানে বসেছিলেন। যার অর্থ হলো, আমার দেওয়া সব তথ্য এবং উত্তর তিনি অবশ্যই কেজিবিতে পৌঁছে দিতেন।’
মদ্যপান ও বিবাহবিচ্ছেদ
অল্প বয়সেই গুপ্তচর জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন অলড্রিখ এইমস। তাঁর বাবা ছিলেন সিআইএর একজন বিশ্লেষক, যিনি তাঁর ছেলেকে কলেজ ছেড়ে দেওয়ার পর এজেন্সিতে চাকরি পেতে সাহায্য করেছিলেন।
কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে এইমসের বিশ্বাসঘাতকতা করার সিদ্ধান্তের পেছনে তাঁর আদর্শগত সংশয়ের চেয়ে হয়তো তাঁর অর্থের প্রয়োজনই বেশি কাজ করেছে।
শুরুতে একজন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিশ্রুতিশীল ছিলেন অলড্রিখ এইমস। তাঁর স্ত্রী ন্যান্সি সেগেবার্থও সিআইএর এজেন্ট ছিলেন।
১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে এইমসের স্ত্রী ন্যান্সি সেগেবার্থের সঙ্গে প্রথম তুরস্কে পোস্ট করা হয়েছিল এইমসকে। সেখানে তাঁকে বিদেশি এজেন্ট নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।
কিন্তু ১৯৭২ সালের মধ্যে এইমসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁকে সিআইএ সদর দপ্তরে ডেকে পাঠান। কারণ, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি মাঠপর্যায়ে কাজের জন্য উপযুক্ত নন।
যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এইমস রুশ ভাষা শিখতে শুরু করেন এবং সোভিয়েত গোয়েন্দাদের বিরুদ্ধে মাঠপর্যায়ের অভিযানের পরিকল্পনা করার দায়িত্ব পান।
মাদকাসক্ত হওয়ায় এইমসের বাবার সিআইএ ক্যারিয়ার স্থবির হয়ে গিয়েছিল। ঠিক একইভাবে এইমসের নিজের অতিরিক্ত মদ্যপান তাঁর অগ্রগতিকেও ব্যাহত করতে শুরু করে।
১৯৮১ সালে মেক্সিকো সিটিতে ট্রাফিক দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন এইমস। তিনি এতটাই মদ্যপ ছিলেন যে পুলিশের প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারেননি। এমনকি তাঁকে সাহায্য করার জন্য পাঠানো মার্কিন দূতাবাসের একজন কর্মকর্তাকে চিনতেও ব্যর্থ হন তিনি।
১৯৭২ সালে এইমসের মাতাল ও বিব্রতকর অবস্থায় সিআইএর এক নারী কর্মচারীর সঙ্গে দেখেন আরেকজন এজেন্ট। এইমসের উদাসীন মনোভাব কাজের জন্য মোটেই সহায়ক ছিল না।
১৯৭৬ সালে গোপন তথ্য ভর্তি একটি ব্রিফকেস সাবওয়েতেই রেখে যান এইমস।
নিজের কর্মজীবনকে আবার সঠিক পথে ফেরাতে স্ত্রীকে নিউইয়র্কের বাড়িতে রেখেই ১৯৮১ সালে বিদেশের মাটিতে (মেক্সিকো সিটি) দ্বিতীয়বারের মতো পোস্টিং নেন এইমস। কিন্তু আচরণ ও অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তিনি নিজেকে একজন সিআইএ কর্মকর্তা হিসেবে প্রমাণে আবারও ব্যর্থ হন।
দূতাবাসে এক কূটনৈতিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মাতাল অবস্থায় এক কিউবান কর্মকর্তার সঙ্গে অশ্লীল ভাষায় কথা বলেন এইমস। এ ঘটনার পরে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে নিয়ে তাঁর মদ্যপানের বিষয়টি পুনর্মূল্যায়ন করতে সিআইএকে সুপারিশ করেন তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।
বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়েন এইমসস। এটি তাঁর জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হয়ে দাঁড়ায়।
১৯৮২ সালের শেষের দিকে এইমস সিআইএতে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন কলম্বিয়ান সাংস্কৃতিক অ্যাটাশে মারিয়া দেল রোজারিও কাসাস দুপুইয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান। ধীরে ধীরে তাঁদের প্রেম তীব্র হয়ে ওঠে। নিজের প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে রোজারিওকে বিয়ে করে নিজের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেন এইমস।
১৯৮৬ সালে সিআইএর এত সংখ্যক অ্যাসেট হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা উদ্বেগের সৃষ্টি করে এবং সংস্থার মধ্যে সেই গুপ্তচরের সন্ধান শুরু হয়। কিন্তু এক দশকের বেশি সময় ধরে নজরের বাইরেই থেকে যান এইমস।
সিআইএতে নিজের মোটামুটি ভালো কাজের পরও এইমস ক্রমাগত ব্যর্থ হতে থাকেন।
১৯৮৩ সালে এজেন্সির সদর দপ্তরে ফিরে আসার পর এইমসকে সোভিয়েত অভিযানের জন্য কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স শাখার প্রধান করা হয়। এর ফলে তিনি সিআইএর গোপন কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য পেতে সক্ষম হন।
বিবাহবিচ্ছেদের সমঝোতার অংশ হিসেবে ন্যান্সির সঙ্গে এইমস সম্মত হন যে তিনি দম্পতি হিসেবে তাঁদের নেওয়া ঋণ পরিশোধ করবেন। পাশাপাশি মাসিক ভরণপোষণও চালিয়ে যাবেন।
কিন্তু নতুন স্ত্রী রোজারিওর ব্যয়বহুল রুচি, কেনাকাটার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও কলম্বিয়ায় তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘন ঘন ফোনকলের কারণে এইমসের আর্থিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
অ্যারিজোনার সিনেটর ডেনিস ডিকনসিনিকে এইমস বলেছিলেন, নিজের ক্রমবর্ধমান ঋণই তাঁকে গোপন তথ্য বিক্রি করার কথা ভাবতে বাধ্য করেছিল।
এইমস বলেন, ‘আমি প্রবল আর্থিক চাপ অনুভব করেছি। যার ফলে স্পষ্টতই আমি অতীতে বেশি প্রতিক্রিয়াও দেখাচ্ছিলাম।’
নিজের দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা
এইমসের গ্রেপ্তারের তদন্তে জড়িত থাকা এফবিআই এজেন্ট লেসলি জি ওয়াইজার ২০১৫ সালে বিবিসির উইটনেস হিস্ট্রিকে বলেছিলেন, ‘এটি অর্থের বিষয় ছিল। আমার মনে হয় না, তিনি কখনো কাউকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করেছিলেন যে এটি তার চেয়েও বেশি কিছু ছিল।’
১৯৮৫ সালের ১৬ এপ্রিল কিছুটা মদ্যপান করার পর এইমস সোজা ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত রাশিয়ান দূতাবাসে প্রবেশ করেন। ভেতরে প্রবেশের পর অভ্যর্থনাকারীর হাতে কিছু ডাবল এজেন্টের নাম, সিআইএর একজন অভ্যন্তরীণ সদস্য হিসেবে তাঁর পরিচয়ের প্রমাণপত্র এবং ৫০ হাজার ডলার দাবি করে একটি নোট দেন।
সিনেটের একটি প্রতিবেদনে এইমস দাবি করেন, তিনি ভেবেছিলেন, এই কাজের মাধ্যমে নিজেকে আর্থিক অন্ধকার থেকে চিরতরে বের করতে পারবেন। কিন্তু দ্রুতই তিনি বুঝতে পারেন, ‘একটি সীমা অতিক্রম করেছি এবং কখনই পিছিয়ে আসতে পারব না।’
পরবর্তী ৯ বছর ধরে অনেক গোপন তথ্য দেওয়ার জন্য এইমসকে অর্থ দিয়েছিল কেজিবি।
এইমস মস্কোর মহাকাশ স্থাপনার সঙ্গে যুক্ত বার্তাযন্ত্র থেকে শুরু করে পারমাণবিক অস্ত্র গণনা করতে সক্ষম অত্যাধুনিক প্রযুক্তি পর্যন্ত, সবকিছুর বিবরণসহ গোপন নথি প্লাস্টিকের ব্যাগে মুড়িয়ে সিআইএ থেকে বের করে আনতেন।
যেহেতু এইমসের কাজেই রুশ কূটনীতিকদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক জড়িত ছিল, তাই তিনি মাঝেমধ্যেই কোনো সন্দেহ ছাড়াই তাঁর পরিচালকদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করতে পারতেন। এমনকি পূর্বনির্ধারিত গোপন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের প্যাকেটও তিনি রেখে যেতেন, যাকে বলা হয় ‘ডেড ড্রপস’।
এফবিআই এজেন্ট লেসলি জি ওয়াইজার বলেন, যদি তিনি একটি ডেড ড্রপস দিতে চাইতেন, তাহলে আগে থেকেই একটি চিঠির বক্সকে চক দিয়ে চিহ্নিত করত এবং রুশরা সেই চিহ্ন দেখে বুঝতে পারত, নথিপত্র এখানেই রাখা হয়েছে।
এফবিআই এজেন্ট লেসলি জি ওয়াইজার বলেন, পরে নথিগুলো সংগ্রহের সময় তারা চক চিহ্নটি মুছে ফেলত। তখন এইমসও নিশ্চিত হতেন, নথিপত্র স্থানান্তর নিরাপদে সম্পন্ন হয়েছে।
এইমসের গোপন গোয়েন্দা তথ্য ফাঁসের কারণেই কেজিবি সোভিয়েত ইউনিয়নে সিআইএর প্রায় সব গুপ্তচরকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। ফলে সেখানে তাঁদের মার্কিন গোপন অভিযান কার্যকরভাবে বন্ধ হয়ে যায়।
ওয়াইজার বলেন, ‘আমি যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোনো গুপ্তচর বা গোয়েন্দার কথা জানি না, যে হিউম্যান অ্যাসেটের দিক থেকে এত বেশি মানুষের জীবনহানি করেছে।’
বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মোটা অঙ্কের অর্থও দেওয়া হয়েছিল এইমসকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁকে প্রায় ২৫ লাখ মার্কিন ডলার দিয়েছিল।
নিজের নতুন সম্পদ লুকানোর জন্যও খুব কম চেষ্টাই করেছিলেন এইমস। বছরে ৭০ হাজার ডলারের বেশি বেতন না পাওয়া সত্ত্বেও তিনি নগদ ৫ লাখ ৪০ হাজার ডলারের একটি নতুন বাড়ি কিনেছিলেন। বাড়ির উন্নতিতে কয়েক হাজার ডলার ব্যয়ের পাশাপাশি একটি জাগুয়ার গাড়িও কিনেছিলেন।
বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ও ব্যয় এইমসকে আলোচনায় এনেছিল। এর ফলে ১৯৯৪ সালে ওয়াইজারের এফবিআই দলের হাতে তিনি গ্রেপ্তার হন।
এফবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করেন এইমস। একটি আবেদনপত্রে নিজের গুপ্তচরবৃত্তির সবকিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রী রোজারিওর জন্য কম সাজা নিশ্চিত করা হয়।
এইমস স্বীকার করেন, রোজারিও তাঁর নগদ অর্থ এবং সোভিয়েতদের সঙ্গে বৈঠকের কথা জানতেন।
পাঁচ বছর পর কারাগার থেকে মুক্তি পান রোজারিও।
কিন্তু সিআইএর একসময়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও পরে ডাবল এজেন্ট পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যাওয়া এইমস ইন্ডিয়ানার টেরে হাউজের একটি মার্কিন ফেডারেল কারাগারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন।
আজ পর্যন্ত এইমস নিজের কর্মকাণ্ড বা এর ফলে ঘটে যাওয়া মৃত্যুর জন্য খুব কমই অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন।
এফবিআই কর্মকর্তা ওয়াইজারের মতে, তাঁর নিজের সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা ছিল এইমসের। তাঁর মতে, ধরা পড়ার বিষয়ে অনুশোচনা করলেও গুপ্তচর হওয়ার জন্য কোনো অনুতাপ নেই তাঁর।