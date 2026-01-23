মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে যৌথ উদ্যোগের চুক্তি চূড়ান্ত করেছে টিকটক

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে যৌথ উদ্যোগের চুক্তি চূড়ান্ত করেছে টিকটক
যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা এড়াতে নতুন একটি যৌথ উদ্যোগ গঠনের চুক্তি চূড়ান্ত করেছে খুদে ভিডিও শেয়ার করার প্ল্যাটফর্ম টিকটক।
টিকটকের চীনের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্স জানিয়েছে, এই উদ্যোগে সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানা থাকবে মার্কিন বিনিয়োগকারীদের হাতে। এর মাধ্যমে ২০ কোটির বেশি মার্কিন ব্যবহারকারীর তথ্য সুরক্ষিত রাখা হবে।
এই চুক্তি টিকটকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ২০২০ সালের আগস্টে শুরু হওয়া দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর এই সিদ্ধান্ত এল। সে সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগের কথা বলে অ্যাপটি নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।
এই চুক্তির মাধ্যমে টিকটক ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাস হওয়া একটি আইনি নিষেধাজ্ঞা এড়াতে পারল। ওই আইনে বলা হয়েছিল, পরবর্তী বছরের জানুয়ারির মধ্যে বাইটড্যান্সকে টিকটকের যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সম্পদ বিক্রি করতে হবে, অন্যথায় অ্যাপটি নিষিদ্ধ করা হবে। পরে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট আইনটি বহাল রাখেন।
বাইটড্যান্স জানিয়েছে, টিকটক ইউএসডিএস জয়েন্ট ভেঞ্চার এলএলসি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীদের তথ্য, অ্যাপ এবং অ্যালগরিদমকে তথ্য গোপনীয়তা ও সাইবার নিরাপত্তাব্যবস্থার মাধ্যমে সুরক্ষিত করবে। তবে সম্পদ বিক্রির বিষয়ে বিস্তারিত কিছু প্রকাশ করা হয়নি।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে চুক্তিটির প্রশংসা করে বলেন, টিকটক এখন ‘গ্রেট আমেরিকান বিনিয়োগকারীদের মালিকানায়’ যাচ্ছে। তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিন পিংকে চুক্তিটি অনুমোদনের জন্য ধন্যবাদ জানান।
চুক্তি অনুযায়ী, নতুন যৌথ উদ্যোগটির ৮০ দশমিক ১ শতাংশ মালিকানা থাকবে মার্কিন ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের হাতে। বাইটড্যান্সের মালিকানা থাকবে ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ। যৌথ উদ্যোগের তিন প্রধান ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগকারী—ক্লাউড সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ওরাকল, প্রাইভেট ইক্যুইটি সংস্থা সিলভার লেক ও আবুধাবিভিত্তিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান এমজিএক্স প্রত্যেকে ১৫ শতাংশ করে শেয়ার ধারণ করবে।
হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সরকার উভয়ই এই চুক্তিতে সম্মতি দিয়েছে। তবে ওয়াশিংটনে চীন দূতাবাস এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি।
গত বছর ট্রাম্প বলেছিলেন, এই চুক্তি ২০২৪ সালের আইনের আওতায় সম্পদ বিক্রির শর্ত পূরণ করেছে। হোয়াইট হাউস সেপ্টেম্বরে জানায়, এই যৌথ উদ্যোগই টিকটকের যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপ পরিচালনা করবে। তবে যৌথ উদ্যোগ ও বাইটড্যান্সের ব্যবসায়িক সম্পর্কসহ চুক্তির বিভিন্ন দিক এখনো প্রকাশ করা হয়নি।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যক্তিগত টিকটক অ্যাকাউন্টে ১ কোটি ৬০ লাখের বেশি অনুসারী আছে। তিনি বলেছেন, এই অ্যাপ তাঁকে পুনর্নির্বাচনে জয় পেতে সহায়তা করেছে। গত ২২ ডিসেম্বর তিনি টিকটকের কাছ থেকে একটি নথি পেয়েছেন, যেখানে অ্যাপে তাঁর জনপ্রিয়তার কথা তুলে ধরা হয়। এই নথির একটি ছবি চলতি মাসে নিউইয়র্ক টাইমস প্রকাশ করেছে। হোয়াইট হাউসও গত আগস্টে একটি আনুষ্ঠানিক টিকটক অ্যাকাউন্ট চালু করেছে।
টিকটক জানিয়েছে, এই উদ্যোগে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আছে ডেল ফ্যামিলি অফিস, ভাস্টমেয়ার স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্টস, আলফা ওয়েভ পার্টনার্স, রেভোল্যুশন, মেরিট ওয়ে, ভিয়া নোভা, ভার্গো এলআই এবং এনজেজে ক্যাপিটাল।
টিকটক ইউএসডিএসের সাবেক কর্মকর্তা অ্যাডাম প্রেসারকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও উইল ফেরেলকে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। টিকটকের বৈশ্বিক প্রধান নির্বাহী শৌ জি চিউও নতুন উদ্যোগটির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে থাকবেন।
টিকটক জানিয়েছে, নতুন এই উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীদের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কনটেন্ট সুপারিশ অ্যালগরিদম পুনঃপ্রশিক্ষণ, পরীক্ষা ও হালনাগাদ করবে। অ্যালগরিদমটি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ওরাকলের ক্লাউড অবকাঠামোয় সংরক্ষিত থাকবে।
এর আগে গত সেপ্টেম্বরে রয়টার্স জানিয়েছে, বাইটড্যান্স যুক্তরাষ্ট্রে টিকটকের ব্যবসায়িক মালিকানা ধরে রাখলেও ব্যবহারকারীদের তথ্য, কনটেন্ট ও অ্যালগরিদমের নিয়ন্ত্রণ এই যৌথ উদ্যোগের হাতে তুলে দেবে।
জানা গেছে, এই উদ্যোগটি যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানির জন্য ব্যাকএন্ড কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীদের তথ্য ও অ্যালগরিদমের দায়িত্ব নেবে। তবে ই-কমার্স ও বিজ্ঞাপনের মতো আয়-উৎপাদনকারী কার্যক্রম বাইটড্যান্সের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি পৃথক ইউনিটের অধীনে থাকবে।