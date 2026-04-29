মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণ দিলেন ব্রিটিশ রাজা চার্লস, হোয়াইট হাউসে নৈশভোজ

মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণ দিলেন ব্রিটিশ রাজা চার্লস, হোয়াইট হাউসে নৈশভোজ
যুক্তরাষ্ট্রে সফররত ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস গতকাল মঙ্গলবার মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণ দিয়েছেন। একই দিন হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে অংশ নেন তিনি।
গতকাল ছিল রাজা তৃতীয় চার্লসের চার দিনের যুক্তরাষ্ট্র সফরের দ্বিতীয় দিন। এদিন মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণ দেন চার্লস। তিনি বলেন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারত্ব আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন ‘বেশি গুরুত্বপূর্ণ’।
রাজা আরও বলেন, তিনি তাঁদের রাজপরিবারের ১৯তম শাসক, যিনি নিয়মিত যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়গুলো নিয়ে খোঁজখবর রাখেন।
চার্লস আরও বলেন, ‘তাই যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের প্রতি গভীর সম্মান নিয়ে আমি আজ এখানে এসেছি। এটি এমন একটি জায়গা, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সব মানুষের কথা তুলে ধরা হয় এবং তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা হয়।’
রাজা তৃতীয় চার্লস ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁর মা প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের কথা স্মরণ করেন। বলেন, তাঁর মা ১৯৯১ সালে একই কক্ষে ভাষণ দিয়েছিলেন।
তৃতীয় চার্লস বলেন, যুক্তরাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে তিনি এখানে এসেছেন।
ব্রিটিশ হাস্যরস ও ইতিহাসের মিশেলে দেওয়া এই ভাষণের সময় আইনপ্রণেতারা বারবার করতালি দেন এবং দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান।
পরে হোয়াইট হাউসের নৈশভোজে অংশ নেন চার্লস এবং তাঁর স্ত্রী কুইন কনসর্ট ক্যামিলা। হোয়াইট হাউসে পৌঁছালে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। সেখানেও বক্তব্য দেন চার্লস। এ সময় ‘একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিশ্বে’ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোটের গুরুত্ব তুলে ধরেন রাজা।
রাজা তৃতীয় চার্লস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে একটি ঘণ্টা উপহার দেন, যা এইচএমএস সাবমেরিনের অংশ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সাবমেরিন প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল।
নৈশভোজে রাজা বলেন, এই উপহার দুই দেশের মধ্যে ‘উজ্জ্বল ভবিষ্যতের’ প্রতীক।
ট্রাম্প তাঁর বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বন্ধুত্বকে অতুলনীয় বলে উল্লেখ করেন।
নৈশভোজে ট্রাম্প প্রশাসনের সদস্যদের পাশাপাশি দুই দেশের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন।