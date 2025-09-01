যুক্তরাষ্ট্র

অভিবাসীদের ‘দ্রুত বিতাড়ন’ আটকে দিলেন মার্কিন আদালত

এএফপি
ওয়াশিংটন
যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের ফিনিক্সে আইস এজেন্টদের অভিবাসীদের ধরপাকড়ে অভিযান। ২১ মে, ২০২৫ছবি: রয়টার্স

আদালতের শুনানি ছাড়াই অভিবাসীদের দ্রুত বিতাড়ন করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া পদক্ষেপ আটকে দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত। ফলে অভিবাসীদের গণহারে দেশে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনায় ধাক্কা খেলেন ট্রাম্প। এই প্রক্রিয়াটির নাম ‘দ্রুত অপসারণ’।

এর আগে শুধু মেক্সিকো সীমান্তের কাছে আটক হওয়া অভিবাসীদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হতো। তবে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ট্রাম্পের প্রশাসন পুরো দেশে এই প্রক্রিয়ার ব্যবহার ছড়িয়ে দেয়। আগে দুই সপ্তাহ অবস্থান করা অভিবাসীদের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা হতো। তবে এখন দুই বছর পর্যন্ত অবস্থানকারী অভিবাসীদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হচ্ছে।

মার্কিন ডিস্ট্রিক্ট জজ জিয়া কব এই প্রক্রিয়ার ব্যবহার আটকে দেন। তাঁর মতে, এতে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই অনেক মানুষকে ভুলভাবে বহিষ্কার করা হতে পারে। এর মধ্যে এমন ব্যক্তিরাও থাকতে পারেন, যাঁরা প্রমাণ করতে পারতেন যে তাঁরা দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন।

শুক্রবার রাতে প্রকাশিত ৪৮ পৃষ্ঠার এক মতামতে বিচারক লিখেছেন, ‘যেসব অভিবাসী সাধারণত দ্রুত অপসারণের আওতায় পড়েন, অর্থাৎ সীমান্ত অতিক্রম করার পরপরই সীমান্তে বা সীমান্তের কাছে আটক হয়েছেন। তাঁদের থেকে ভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার যাঁদের এ প্রক্রিয়ার আওতায় আনতে চাইছে, তাঁরা অনেক আগেই আমাদের দেশে প্রবেশ করেছেন।’

