সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট শারার নাম ‘সন্ত্রাসী’ তালিকা থেকে বাদ দিল যুক্তরাষ্ট্র

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট শারার নাম ‘সন্ত্রাসী’ তালিকা থেকে বাদ দিল যুক্তরাষ্ট্র
সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার নাম ‘সন্ত্রাসী’ নিষেধাজ্ঞার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর আগে সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় জাতিসংঘ।
আগামী সোমবার ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন আহমেদ আল-শারা। এর আগেই তাঁর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্র।
আহমেদ আল-শারা হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) নেতা ছিলেন। এইচটিএস একসময় নুসরা ফ্রন্ট নামেও পরিচিত। এ সংগঠন সিরিয়ায় আল-কায়েদার সহযোগী শাখা ছিল। ২০১৬ সালে তারা আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে।
২০১৪ সালের মে মাস থেকে এইচটিএস জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় ছিল। তবে গত জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা থেকে এটিকে বাদ দেয়।
আল–কায়েদার সহযোগী সংগঠনের নেতা হিসেবে আহমেদ আল-শারার নাম বৈশ্বিক সন্ত্রাসীর তালিকায় তুলেছিল যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ বিভাগ। গতকাল শুক্রবার এ তালিকা থেকে সিরিয়ার নতুন রাষ্ট্রপ্রধানের নাম বাদ দেওয়া হয়।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার আহমেদ আল-শারার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। যুক্তরাষ্ট্রের উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৫ সদস্যবিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদের ১৪ সদস্য এ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। চীন ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে।
এদিন সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আনাস খাত্তাবের ওপর থেকেও জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে।
আহমেদ আল-শারার সংগঠন এইচটিএসের নেতৃত্বে বিদ্রোহী গোষ্ঠী বাহিনী গত বছরের ডিসেম্বরে সিরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এরপর আহমেদ আল-শারা দেশটির প্রেসিডেন্ট হন।
এখন আহমেদ আল-শারা ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করতে ওয়াশিংটন সফরে যাচ্ছেন। এটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে কোনো সিরীয় রাষ্ট্রপ্রধানের প্রথম সফর।