চতুর্থ সন্তানের বাবা হতে যাচ্ছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স
আগামী জুলাইয়ে চতুর্থ সন্তানের বাবা-মা হতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও তাঁর স্ত্রী উষা ভ্যান্স। গতকাল মঙ্গলবার এক যৌথ বিবৃতিতে তাঁরা এই সংবাদ দিয়েছেন। ভ্যান্স দম্পতি জানিয়েছেন, তাঁদের চতুর্থ সন্তানটি পুত্রসন্তান।
গতকাল মার্কিন সেকেন্ড লেডি উষা ভ্যান্সের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডল থেকে দেওয়া এক পোস্টে বলা হয়, উষা ভ্যান্স ও তাঁর অনাগত সন্তান—উভয়ই ‘ভালো আছেন’।
ভ্যান্স দম্পতি তাঁদের বিবৃতিতে বলেন, ‘এই রোমাঞ্চকর এবং ব্যস্ত সময়ে আমরা সামরিক বাহিনীর চিকিৎসকদের বিশেষভাবে প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁরা চমৎকারভাবে আমাদের পরিবারের যত্ন নিচ্ছেন। সেই সঙ্গে আমাদের কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা, যাঁরা আমাদের সন্তানদের নিয়ে একটি সুন্দর জীবন কাটানোর পাশাপাশি দেশের সেবা নিশ্চিত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন।’
যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইওতে জন্ম নেওয়া জেডি ভ্যান্স এবং ভারতীয় অভিবাসীর সন্তান উষা ভ্যান্সের পরিচয় হয় ইয়েল ল স্কুলে পড়ার সময়। ২০১৩ সালে তাঁরা সেখান থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। এই দম্পতির বর্তমানে তিন সন্তান রয়েছে। তাঁদের প্রথম ছেলে ইওয়ানের জন্ম ২০১৭ সালে, দ্বিতীয় ছেলে বিবেকের জন্ম ২০২০ সালে এবং একমাত্র মেয়ে মিরাবেল ২০২১ সালে জন্মগ্রহণ করে।