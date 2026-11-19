মার্কিন কংগ্রেসের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ স্পিকার হচ্ছেন হাকিম জেফ্রিস
যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার পদে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির হাকিম জেফ্রিস। এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিনিধি পরিষদের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ স্পিকার হওয়ার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন।
আগামী ৩ জানুয়ারি প্রতিনিধি পরিষদের নতুন স্পিকার নির্বাচন হবে। ওই দিন থেকেই নতুন মেয়াদ শুরু হবে। আর তখন প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে ডেমোক্র্যাটদের হাতে।
স্পিকার পদটি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের পর পদাধিকার অনুযায়ী স্পিকারের অবস্থান।
জেফ্রিসের স্পিকার হওয়াটা প্রায় নিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা, দেশটিতে নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ তাঁর দল ডেমোক্রেটিক পার্টির হাতে গেছে।
শেষ পর্যন্ত জেফ্রিস নির্বাচিত হলে কয়েক বছরের মধ্যে প্রতিনিধি পরিষদে সবচেয়ে বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করবে তাঁর দল। সেই সঙ্গে উচ্চকক্ষ সিনেটের নিয়ন্ত্রণও থাকবে ডেমোক্র্যাটদের হাতে।
মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ার পর সাংবাদিকদের জেফ্রিস বলেন, ‘এটি অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। একই সঙ্গে এটি আমার জন্য বিশেষ সুযোগ।’
গতকাল বুধবারের হালনাগাদ হিসাব অনুযায়ী, আগামী বছর প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের আসনসংখ্যা দাঁড়াবে ২৫৭। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে প্রয়োজন ২১৮টি আসন। অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি আসন পেতে যাচ্ছে দলটি। মধ্যবর্তী নির্বাচনে সাতটি আসনের ফলাফল এখনো ঘোষণা করা হয়নি।
নিউইয়র্কের একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত জেফ্রিস গতকাল দলের অভ্যন্তরীণ ভোটে আবারও নেতা নির্বাচিত হন। গোপন ব্যালটে ২৫১ ভোট পান তিনি। বিপক্ষে ভোট পড়ে ১১টি। ২০২৩ সাল থেকে জেফ্রিস প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যালঘু নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
বর্তমানে ডেমোক্র্যাট সদস্যদের নিয়ে গঠিত ‘কংগ্রেসনাল ব্ল্যাক ককাস’ জেফ্রিসের এ মনোনয়নকে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে, নির্বাচিত হলে জেফ্রিস হবেন প্রতিনিধি পরিষদে নেতৃত্ব দেওয়া প্রথম কোনো কৃষ্ণাঙ্গ আইনপ্রণেতা।
সিএনএনের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, জেফ্রিস আগে করপোরেট আইনজীবী ছিলেন। তিনি ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেন। দলের কেউ কেউ ব্যক্তিগত আলাপে বলেছেন, তিনি সিদ্ধান্ত নিতে বেশি দ্বিধা করেন।
তবে জেফ্রিসের ঘনিষ্ঠদের মতে, স্পিকার হলে তিনি দৃঢ়ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। ট্রাম্প প্রশাসন আর বড় মার্কিন কোম্পানি—দুই পক্ষের সঙ্গেই বড় ধরনের সংঘাতে যেতে তিনি প্রস্তুত।
ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করা জেফ্রিসের জন্য খুব একটা সহজ ও সুখকর হবে না বলে মনে করা হচ্ছে। ডেমোক্র্যাটদের অনেকের মতে, ট্রাম্পের কাছ থেকে খুব সামান্য সহযোগিতা মিলবে। একেবারেই সহযোগিতা না-ও মিলতে পারে।