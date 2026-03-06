ইসরায়েলের হয়ে কোনো মার্কিন লড়তে চান না: সিনেট শুনানিতে প্রতিবাদ সাবেক মেরিন সেনার

ইসরায়েলের হয়ে কোনো মার্কিন লড়তে চান না: সিনেট শুনানিতে প্রতিবাদ সাবেক মেরিন সেনার
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে খোদ মার্কিন সিনেটের ভেতর আহত হয়েছেন ব্রায়ান ম্যাকগিনিস নামের এক সাবেক মেরিন সদস্য। গত বুধবার মার্কিন সিনেটের সশস্ত্র পরিষেবা উপকমিটির শুনানিতে প্রতিবাদ জানাতে গেলে ক্যাপিটল পুলিশ ও এক রিপাবলিকান সিনেটরের সঙ্গে তাঁর ধস্তাধস্তি হয়।
শুনানি চলাকালে ব্রায়ান চিৎকার করে বলতে থাকেন, ‘এই যুদ্ধের মূল কারণ হলো ইসরায়েল। ইসরায়েলের হয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ করতে চায় না।’
মেরিন সেনার এই আকস্মিক প্রতিবাদে পুরো শুনানিতে বিঘ্ন ঘটে। একপর্যায়ে তাঁকে কক্ষ থেকে সরিয়ে নেওয়ার সময় ক্যাপিটল পুলিশ ও রিপাবলিকান সিনেটর টিমোথি প্যাট্রিক শিহির সঙ্গে তাঁর ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ব্রায়ানের অভিযোগ, এ ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে দরজার সঙ্গে চাপে তাঁর হাত ভেঙে গেছে।
রয়টার্সের যাচাই করা এক ভিডিওতে দেখা যায়, সামরিক পোশাক পরিহিত ব্রায়ানকে কক্ষের দরজা দিয়ে টেনে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন সিনেটর টিমোথি প্যাট্রিক শিহি ও ক্যাপিটল হিলের পুলিশ কর্মকর্তারা। সে সময় একটি খোলা দরজায় ব্রায়ানের হাত আটকে যায়।
তবে এ আঘাতের পরও দমে যাননি ব্রায়ান। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ব্রায়ান জানান, নর্থ ক্যারোলিনা থেকে গ্রিন পার্টির প্রার্থী হিসেবে মার্কিন সিনেট নির্বাচনে নিজের প্রচার চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।
ধস্তাধস্তির সময় ম্যাকগিনিস চিৎকার করে বলছিলেন, ‘ইসরায়েলের হয়ে কেউ লড়তে চান না।’ এ সময় প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁর হাতের দিকে তাকান। দেখা যায়, দরজার কবজায় তাঁর হাত আটকে গেছে এবং তখনই হাড় ভাঙার শব্দ শোনা যায়।
৪৪ বছর বয়সী ম্যাকগিনিসের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্মকর্তার ওপর হামলা, গ্রেপ্তারে বাধা দেওয়া ও অবৈধ বিক্ষোভ চলাকালে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
গত বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ম্যাকগিনিস বলেন, ‘আমি অনেক আগে থেকেই এ নিয়ে লড়ছি। নিজের বিশ্বাসের পক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে হাত ভাঙার পরও আমার এই যাত্রা থামেনি। এ ঘটনা আমাকে আরও সংকল্পবদ্ধ করেছে। মানুষের ক্ষোভ যেমন সত্য, সংকল্পও তেমনি বাস্তব।’
মন্টানার প্রতিনিধি টিমোথি প্যাট্রিক শিহি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে জানান, ওই হাতাহাতি থামাতে তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন।
শিহি লিখেছেন, ‘ক্যাপিটল পুলিশ সশস্ত্র বাহিনী–বিষয়ক কমিটির (আর্মড সার্ভিসেস) শুনানি থেকে এক উন্মত্ত বিক্ষোভকারীকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। ওই ব্যক্তি পুলিশকে বাধা দিচ্ছিলেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আমি সহায়তার সিদ্ধান্ত নিই। এই ভদ্রলোক ক্যাপিটলে এসেছিলেন সংঘাতের উদ্দেশ্য নিয়ে এবং তিনি তা-ই পেয়েছেন। আমি আশা করি, নতুন কোনো সহিংসতা না ঘটিয়ে তিনি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বা সহায়তা পাবেন।’