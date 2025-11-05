যুক্তরাষ্ট্র

জোহরান মামদানি ও সমর্থকেরা যেভাবে বিজয় উদ্‌যাপন করলেন

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের নতুন মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী জোহরান মামদানি। তিনি নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে এ জয় পেয়েছেন। জয়ের পর নিউইয়র্ক নগরের ব্রুকলিন বরোতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন মামদানি। সেখানে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও ছিলেন।

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির জয় কীভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে, ছবিতে সেই মুহূর্ত দেখে নেওয়া যাক।

১ / ১১
নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর এক সমাবেশ মঞ্চে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি এবং তাঁর স্ত্রী রমা দু্ওয়াজি। ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক, ৪ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
২ / ১১
নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি মেয়র নির্বাচনে জয়ের পর মঞ্চে তাঁর মা বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ারের পাশে দাঁড়িয়ে সমর্থকদের উদ্দেশে হাত নাড়ছেন। ৪ নভেম্বর ২০২৫, ব্রুকলিন
ছবি: রয়টার্স
৩ / ১১
নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর নিউইয়র্কের ব্রুকলিন পারামাউন্ট থিয়েটারে নির্বাচনী রাতের অনুষ্ঠানে স্ত্রী রামা দুয়াজি, মা মীরা নায়ার এবং বাবা মাহমুদ মামদানির সঙ্গে জোহরান মামদানি। ৪ নভেম্বর ২০২৫, ব্রুকলিন
ছবি: এএফপি
৪ / ১১
নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছেন। ৪ নভেম্বর ২০২৫, ব্রুকলিন
ছবি: রয়টার্স
৫ / ১১
নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি ২০২৫ সালের নির্বাচনে জয়ের পর তাঁর সমর্থকদের হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন। ৪ নভেম্বর ২০২৫, ব্রুকলিন
ছবি: রয়টার্স
৬ / ১১
নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানির জয়ের পর সমর্থকেরা উল্লাস করছেন। ৪ নভেম্বর ২০২৫, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক
ছবি: রয়টার্স
৭ / ১১
জোহরান মামদানির জয়ের পর এক সমর্থক ‘আফ্রিকানস ফর জোহরান’ লেখা একটি প্ল্যাকার্ড ধরে আছেন। ৪ নভেম্বর ২০২৫, ব্রুকলিন
ছবি: রয়টার্স
৮ / ১১
জোহরান মামদানির সমর্থকদের স্বাগত জানাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্তেজ। ৪ নভেম্বর ২০২৫, ব্রুকলিন
ছবি: এএফপি
৯ / ১১
মামদানির সমর্থকেরা বিজয় উদ্‌যাপন করছেন। ৪ নভেম্বর ২০২৫, ব্রুকলিন পারামাউন্ট থিয়েটার
ছবি: এএফপি
১০ / ১১
নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনে পরাজয় মেনে নিয়ে ভাষণ দেন সাবেক গভর্নর এবং মেয়র নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুমো। ৪ নভেম্বর ২০২৫, ম্যানহাটান
ছবি: রয়টার্স
১১ / ১১
নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনে জয়ের পর আয়োজিত অনুষ্ঠানের মঞ্চে স্ত্রী রমা দুওয়াজির সঙ্গে জোহরান মামদানি। ৪ নভেম্বর ২০২৫, ব্রুকলিন
ছবি: রয়টার্স
