জোহরান মামদানি ও সমর্থকেরা যেভাবে বিজয় উদ্যাপন করলেন
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের নতুন মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী জোহরান মামদানি। তিনি নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে এ জয় পেয়েছেন। জয়ের পর নিউইয়র্ক নগরের ব্রুকলিন বরোতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন মামদানি। সেখানে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও ছিলেন।
নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির জয় কীভাবে উদ্যাপিত হয়েছে, ছবিতে সেই মুহূর্ত দেখে নেওয়া যাক।
