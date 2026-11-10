ট্রাম্পকে এনভিডিয়ার প্রধান বলেছেন, ‘ওই নারী যে গুপ্তচর, জানতাম না’

ট্রাম্পকে এনভিডিয়ার প্রধান বলেছেন, ‘ওই নারী যে গুপ্তচর, জানতাম না’
চীনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ ওঠা এক নারী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার খবর প্রকাশের পর এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ওই নারী যে গুপ্তচর ছিলেন, তা হুয়াং জানতেন না বলে তাঁকে জানিয়েছেন।
গতকাল সোমবার ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন।
এর আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, চীনা ব্যবসায়ী অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে জেনসেন হুয়াংয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের ধারণা, অ্যালিস হুয়াং চীনের সরকারের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করেন। তবে জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সূত্রে কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বা বেইজিংকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ বিষয়টি তদন্তের উদ্যোগ নিয়েছে।
এ খবর প্রকাশের পর গতকাল এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম গত সাত মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে।
মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের ধারণা, ওই চীনা ব্যবসায়ী বেইজিংয়ের কাছে তথ্য সরবরাহ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে এফবিআই তদন্ত করছে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প।
ট্রাম্প বলেন, হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। বিষয়টি এখন মার্কিন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই খতিয়ে দেখছে।
ট্রাম্প বলেন, ‘আমি তাঁকে (জেনসেন হুয়াং) জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওই নারী যে গুপ্তচর, সে বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণা ছিল কি না। তিনি বলেছেন, ‘ওই নারী যে গুপ্তচর, তা আমি জানতাম না।’ আমি সত্যিই তাঁকে বিশ্বাস করি।’
সিলিকন ভ্যালিতে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্রদের একজন জেনসেন হুয়াং। ২০২৫ সাল থেকে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। গত দুই বছরে হুয়াং বারবার ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।