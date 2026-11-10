হেগসেথকে অভিশংসনের প্রস্তাব ঘিরে দ্বিধায় রিপাবলিকান শিবির

হেগসেথকে অভিশংসনের প্রস্তাব ঘিরে দ্বিধায় রিপাবলিকান শিবির
মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে অভিশংসনের প্রস্তাব এনেছেন প্রতিনিধি পরিষদের রিপাবলিকান পার্টির সদস্য টমাস ম্যাসি। গত সোমবার পরিষদে নির্বাচন–পরবর্তী প্রথম অধিবেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাব আনেন তিনি। হেগসেথের বিরুদ্ধে বিদায়ী এই আইনপ্রণেতার অভিযোগ, তিনি ইরান যুদ্ধ শুরুসহ বিভিন্নভাবে মার্কিন আইন লঙ্ঘন করেছেন।
তবে নিজের পছন্দের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই অভিশংসন প্রস্তাব নিয়ে নাখোশ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমন পরিস্থিতিতে বড় দ্বিধায় পড়েছেন কংগ্রেসের রিপাবলিকান পার্টির সদস্যরা। তাঁরা এখন ট্রাম্পের পক্ষে থেকে হেগসেথকে সমর্থন দেবেন নাকি মধ্যবর্তী নির্বাচনে যেসব বিষয় রিপাবলিকানদের পরাজয়ের কারণ হয়েছে, সেগুলোর দিকে নজর দেবেন, তা নিয়ে পরীক্ষার মুখে পড়েছেন।
টমাস ম্যাসি ২০২৪ সালে কেন্টাকি অঙ্গরাজ্য থেকে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য হন। গত সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, হেগসেথকে পদচ্যুত করতে চান, এমন যেকোনো আইনপ্রণেতার ভোটকে তিনি স্বাগত জানাবেন। ম্যাসির ভাষ্য, ‘আমি বুঝি, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কেবল হেগসেথকে বিদায় করতে চান বলেই প্রস্তাবে ভোট দিতে চান। আমি তাঁদের ভোটকে স্বাগত জানাই।’
হেগসেথকে অভিশংসিত করতে ৪৩৫ সদস্যের প্রতিনিধি পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন লাগবে। এরপর ১০০ সদস্যের সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট লাগবে। আগামী জানুয়ারিতে কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সদস্যরা শপথ নেবেন। এর আগপর্যন্ত কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাই এখন হেগসেথকে অভিশংসিত করতে রিপাবলিকানদের বড় সমর্থন লাগবে।
অভিশংসন প্রস্তাব নিয়ে নেব্রাস্কার রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য ডন বেকন বলেন, হেগসেথের অভিশংসনের পক্ষে ভোট দেবেন কি না, তা নিয়ে তিনি দ্বিধায় আছেন। কারণ, সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করাসহ হেগসেথের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে তাঁর আপত্তি রয়েছে। তবে ম্যাসি সোমবার যে অভিশংসনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, সেটি নিয়েও তিনি পুরোপুরি স্বস্তিতে নেই।
অটল হেগসেথ, সমর্থন ট্রাম্পের
তবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেগসেথ নিজের অবস্থানে অটল রয়েছেন। সোমবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনেক মানুষ আছেন, যাঁদের নীতিগতভাবে বড় ধরনের দ্বিমত থাকতে পারে। তবে তাঁদের দ্বিমত আসলে আমাদের সাফল্য নিয়ে।’ গতকাল মঙ্গলবার অভিশংসন প্রস্তাব নিয়ে হেগসেথের আলাদা একটি সংবাদ সম্মেলন করার কথা ছিল।
ট্রাম্পও হেগসেথের পক্ষ নিয়েছেন। সোমবার হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, হেগসেথের বিরুদ্ধে অভিশংসনপ্রক্রিয়া শুরু হলেও তিনি তাঁর পাশে থাকবেন। একই সঙ্গে টমাস ম্যাসিকে ‘একজন চরম ব্যর্থ মানুষ’ আখ্যা দেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘ম্যাসির হৃদয়ে অনেক ঘৃণা জমে আছে। আমি তাঁকে দেখতে গিয়ে আমার সময় নষ্ট করতে চাই না।’
মূলত ইরান যুদ্ধের কারণে মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির ভরাডুবি হলেও তা নিয়ে অনুশোচনা দেখাতে রাজি নন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘আমরা দুটি যুদ্ধে জয়ী হয়েছি এবং বিশ্বকে অনেক বেশি নিরাপদ করেছি। অথচ এখন আমাদের অভিশংসিত হতে হবে?’ ইরান যুদ্ধ নিয়ে হেগসেথের ভাষ্যও একই। তাঁর কথায়, সুযোগ পেলে তিনি আবারও একই কাজ করবেন।
রিপাবলিকানদের মধ্যে দ্বিধা
অভিশংসন প্রস্তাব নিয়ে নেব্রাস্কার রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য ডন বেকন সাংবাদিকদের বলেন, হেগসেথের অভিশংসনের পক্ষে ভোট দেবেন কি না, তা নিয়ে তিনি দ্বিধায় আছেন। কারণ, সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করাসহ হেগসেথের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে তাঁর আপত্তি রয়েছে। তবে ম্যাসি সোমবার যে অভিশংসনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, সেটি নিয়েও তিনি পুরোপুরি স্বস্তিতে নেই।
রিপাবলিকান পার্টি থেকে স্বতন্ত্র হওয়া কংগ্রেস সদস্য কেভিন কাইলিও এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। গত সপ্তাহে নির্বাচনে হেরে যাওয়া এই আইনপ্রণেতা এম এস নাউকে বলেন, ম্যাসির উত্থাপিত অভিশংসনের প্রস্তাবটি তিনি এখনো পড়েননি। তিনি বলেন, ‘প্রতিটি প্রস্তাবের ক্ষেত্রেই আমি বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে ভোট দিই। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাকে প্রস্তাবটির পড়তে হবে।’
তবে অন্য কয়েকজন আইনপ্রণেতা তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। নিউইয়র্কের রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য মাইক ললার পুনর্নির্বাচনে হেরে গেছেন। তিনি জানিয়েছেন, হেগসেথের অভিশংসনের বিপক্ষে ভোট দেবেন। কারণ, এই প্রস্তাবে যথাযথ কোনো প্রক্রিয়াও অনুসরণ করা হয়নি। একজন সদস্যের উচিত নয়, এভাবে পুরো কংগ্রেসের ওপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া।